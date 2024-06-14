悲願のオリンピック金メダルを目指し、日本女子代表(なでしこジャパン)メンバー18人が決定した。メンバー発表会見に出席した池田太監督は「監督の仕事とはいえ、厳しいものがあった」とメンバー選考の苦しみを明かした。直近のスペイン遠征メンバー22人から4人が正規メンバーから外れた。GK大場朱羽(ミシシッピ大)、DF守屋都弥(INAC神戸レオネッサ)、DF石川璃音(三菱重工浦和レッズレディース)、FW千葉玲海菜(フランクフルト)