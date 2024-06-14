企業や店などに対する顧客が優位な立場を利用して従業員に言い掛かりや理不尽なクレーム、暴言などをする迷惑行為「カスタマーハラスメント」、略して「カスハラ」が社会問題になっている。日常生活でも、訪れた店舗などで偶然、カスハラの現場に遭遇してしまった時、見て見ぬふりをするのか、間に入って収拾できるように協力すべきか、悩ましいところだ。「大人研究」のパイオニアとして知られるコラムニストの石原