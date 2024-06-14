サモス島ではオランダ人男性の捜索活動が続いている/Hellenic Rescue Team of Samos（ＣＮＮ）猛暑が続くギリシャの島で、ハイキングに出かけた外国人観光客が相次いで行方不明になっている。数日前には英国のテレビで活躍するマイケル・モズリーさんが猛暑の中で散歩に出かけ、遺体で発見されていた。地元当局のＳＮＳによると、米国人のアルバート・カリベットさん（５９）は１１日、アモルゴス島で行方不明になった。ルートをた