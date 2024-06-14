最近は、恋愛においてSNSを通じて出会うことが一般的となっていますよね。しかし、ネット上で始まった関係を現実世界で長続きさせるには、さまざまな工夫が必要です。今回は、SNSで出会った彼との関係を長続きさせるための秘訣をご紹介します。オンラインとオフラインのバランスこれまで通りSNSでのやり取りを楽しみつつも、定期的に直接会ってコミュニケーションを取ることも非常に重要です。実際に顔をあわせることで、相手の表