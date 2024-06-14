自分で作るのが面倒な時にお世話になるお弁当。食材や日用品の買い出しなど、何かと立ち寄る機会が多いスーパーマーケットでも、各チェーンが手ごろな価格でバラエティーに富んだお弁当を販売していますよね。そこで今回は、お弁当がおいしいスーパーはどこなのかについてアンケートを行い、ランキングにしてみました。3位ヤオコー2位成城石井1位？？？⇒全てのランキング結果を見たい方はこちら！3位は「ヤオコー」！1890年