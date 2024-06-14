シンガポールの５０代の写真家が若く見える外見で注目されている。男性は若見えの秘訣として健康的な食事とたゆまない運動を挙げた。１３日、サウスチャイナ・モーニング・ポスト（ＳＣＭＰ）などによると、１９６６年生まれのチュアンド・タンさん（５８）は１９８０年代にモデルとしてデビューし、約１０年前からファッション写真作家として活動してきた。インスタグラムのアカウントを通じて日常を共有していたタンさんは、年齢