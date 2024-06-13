メルカリに出品する際の最低販売価格は300円です。実際にこの価格で出品されている商品もありますが、手数料や送料を考えたら、手元に入ってくる販売利益は100円以下になることも少なくありません。300円で出品した時の販売利益を計算してみましょう。メルカリの販売手数料が10％で30円、送料はらくらくメルカリ便のネコポスの210円とすると、残るのは60円です。もし84円の普通郵便で送れたら、残るのは186円。積み上げれば大きな