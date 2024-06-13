「シュプリーム（Supreme）」が、week18のアイテムとして、七味唐辛子メーカー「八幡屋礒五郎」とコラボレーションしたオリジナル唐辛子を発売する。6月15日11時からシュプリーム各店と公式オンラインストアで取り扱う。 【画像をもっと見る】 八幡屋礒五郎は、日本三大七味唐辛子に数えられる約280年続く老舗メーカー。今回のコラボでは限定デザインのパッケージで一味、七味、ゆず七味の3種セットを用意し、蓋の上にはシュプ