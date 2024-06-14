記者会見する関西経済同友会の永井靖二代表幹事＝14日、大阪市関西経済同友会の永井靖二代表幹事（大林組副社長）は14日、大阪市で定例記者会見を開き、2025年大阪・関西万博で各国が自前で建てる海外パビリオン「タイプA」予定国のうち建設業者が決まっていない14カ国について「開幕から逆算しても相当厳しい工事日程になる。どう進めるのか大至急詰めてほしい」と懸念を示した。斬新なデザインのタイプAは「万博の華」とされ