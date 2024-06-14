◇MLB レンジャーズ 3-1 ドジャース(日本時間14日、ドジャー・スタジアム)MLB・ドジャースは日本時間14日、本拠地でレンジャーズと対戦。試合前、入場者特典として山本由伸投手のボブルヘッド人形が配布されました。球場に訪れた観客の先着4万人に無料配布されたボブルヘッド。しかし、試合終了になる前からすでに、オークションサイトやフリマアプリでは高額での出品が多数見られています。出品されているボブルヘッド人形は、4万