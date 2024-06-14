セルビア代表がドイツのアウクスブルクで6月12日に行った公開練習で、セルビアのサポーターが警察と一触即発の騒動を起こしていたことが明らかになった。英紙『Daily Mail』によると、セルビアのサポーター1人がピッチに乱入し警備員に取り押さえられた。すると観衆からブーイングが起こり、警官めがけて発煙筒が投げ込まれたという。この事態を受けて、公開練習の一時中断を余儀なくされた。ドイツの警察当局は、6月16日のセルビ