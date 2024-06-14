日本銀行の植田和男総裁は歴史的な円安について、「物価の上振れ要因であり、十分注視している」と述べ、市場を牽制（けんせい）しました。日本銀行植田総裁「最近の円安の動きは物価の上振れ要因になり、政策への影響を十分に注視しています」日銀は14日まで行われた金融政策決定会合で、追加の利上げは見送る一方、これまで毎月「6兆円程度」としてきた国債の買い入れ額を減額すると決めました。減額するペースなど具体