14日に招集された南アフリカ議会で宣誓するラマポーザ大統領（左）＝ケープタウン（ロイター＝共同）【ナイロビ共同】5月29日投票の南アフリカ総選挙で1994年の民主化以来初めて過半数を割った名門与党、アフリカ民族会議（ANC）は14日、白人主体で親欧米の野党、民主同盟（DA）を含む複数の政党との連立政権樹立で最終合意した。国営放送が報じた。DAは下院（定数400）の副議長ポストを獲得、今後は連立内の政策協議や組閣が焦