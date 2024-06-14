渡邉美樹氏との対談はシンガポールのロジャーズ氏の自宅で行われた（写真：Luxpho〈Takao Hara〉）シンガポール在住、ファイナンシャルプランナーの花輪陽子です。「世界三大投資家」の1人と言われるジム・ロジャーズ氏と、飲食チェーン大手・ワタミの会長兼社長である渡邉美樹氏との対談本『大暴落 -金融バブル崩壊と日本破綻のシナリオ』（プレジデント社）が出ました。最新のロジャーズ氏への追加取材も含め、今回から「50年ぶ