円安、インフレ、原油高……。様々な原因が重なり、コロナ前は当たり前だった海外旅行が、いまや雲の上のような印象に。そんな中、比較的お財布に優しく、しかも満足度の高い場所を発見！ そう、それはベトナムの「ダナン」！ どうりで、最近テレビでもダナンの特集をよく見かけるわけだ〜。ダナンへは、成田からベトナム航空が便利！ダナンまでの直行便は現在のところ（2024年６月現在）成田からベトナム航空のみ。わずか5時間40