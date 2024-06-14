仁川（インチョン）のある精神病院で知的障害を持つ女性患者を暴行した容疑で３０代の療養保護士が検察に送検された事実が一歩遅れて明るみになった。仁川弥鄒忽（ミチュホル）警察署は特殊暴行と障がい者福祉法違反容疑で精神病院療養保護士の３０代男性Ａを不拘束立件して検察に送検したと１３日、明らかにした。Ａは昨年１２月末、仁川市弥鄒忽区の精神病院で知的障害を持つ５０代女性Ｂさんを何度も暴行した容疑を受けている。