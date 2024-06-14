※この記事はAmazonのアフィリエイトリンクを含みます。Togetterオリジナル編集部のふ凡社です。そうめんでおなじみの「揖保乃糸」。揖保乃糸ブランドにはそうめんだけでなくパスタもある、という話がX（Twitter）で話題になっていた。 意外と知られていないが、揖保乃糸にはパスタもある。気になったのでさっそく買って食べてみたら、いろんな意味で面白い麺だったのでご紹介しよう。見事にそうめんとパスタの中間商品名は