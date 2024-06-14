待ち時間といった顧客のネガティブな経験も、工夫によって楽しい時間にしたり、長く感じさせないようにすることができます（写真：CHAI／PIXTA）「どのシャンプーを買おうか」「どのサブスクリプションサービスに加入しようか」など、私たちは日々選択をしている。私たちはこれらの選択は自由意思のもとに行っていると思っているが、実は私たちには心理的な「癖」があり、商品やサービスにおけるちょっとした工夫が、消費者の購買