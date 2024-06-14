バンダイは14日、社会現象化した「ハイパーヨーヨー」が令和に生まれ変わり、復活することを発表した。【動画】ハイパーヨーヨー令和に復活公開された告知映像ハイパーヨーヨーの公式Xでは、「ハイパーヨーヨーが令和に生まれ変わる！7月1日にそのすべてが明らかに！」と告知している。ハイパーヨーヨーは、1997年以降にバンダイが発売したヨーヨーで、各店舗で売り切れが続出するなど社会現象化。各地で大会なども開催さ