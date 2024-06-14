実業家のひろゆき氏が１４日、ＡＢＥＭＡＴＶのニュース番組「ＡｂｅｍａＰｒｉｍｅ」に出演。動画配信サイト「ニコニコ動画」のシステム障害についてコメントした。「ニコニコ動画」を運営するドワンゴ、親会社のＫＡＤＯＫＡＷＡによると、８日未明に複数のサーバーにアクセスできなくなる障害が発生。サイバー攻撃を受け、身代金要求型のウイルス「ランサムウエア」による被害を確認したとしている。ドワンゴはこの日、完