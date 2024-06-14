ここ数年、浮気や不倫のニュースが世間を騒がせていますよね。テレビで取り上げられているのは芸能人ばかりですが、世の中でも浮気や不倫がありふれています。一度浮気をしたことがある人は、同じ過ちを繰り返すもの。そして、浮気男に騙されて傷つくのは、いつも女性の方です。そこで今回は、「女遊びの激しい男」を見抜く４つの方法を紹介します。｜デートがいつも平日の夜浮気グセのある男の特徴として、平日にデートすることが