【広州共同】中国広東省広州市の中級人民法院（地裁）は14日、中国で性暴力を告発する動き「＃MeToo」の活動などに携わってきた女性活動家、黄雪琴氏に、国家政権転覆扇動罪で懲役5年の有罪判決を言い渡した。労働者の権利保護活動に取り組んできた王建兵氏にも同罪で懲役3年6月を言い渡した。支援者が交流サイト（SNS）で明らかにした。起訴内容によると、黄氏はインターネット上で中国政府や中国の政治制度を批判する文章を