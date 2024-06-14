買取大吉バレーボールネーションズリーグ2024福岡大会バレーボールネーションズリーグ（VNL）2024福岡大会は13日、北九州市の西日本総合展示場で女子の予選ラウンド第3週が行われ、世界ランク6位の日本は同10位のカナダに2-3で逆転負けした。ファンは日本のユニホームにつけられたスポンサーロゴに注目。「位置が完璧」「発想力すごい」と納得した様子の声が上がっている。目を釘付けにした。日本代表ユニホームにつけられ