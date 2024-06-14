¡Ö²¶¤À¤±¤ª¶âÌµ¤¯¤Æ¤³¤ì¡×¤½¤ó¤Ê°ìÊ¸¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤¬¡¢X¾å¤Ç17Ëü¤¤¤¤¤Í¡Ê2024Ç¯6·î13ÆüÍ¼»þÅÀ¡Ë¤ò½¸¤á¤ë¤Û¤É¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¶â¤¬Ìµ¤¯¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È......¡£¤³¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ê¤Ï4¿ÍÊ¬¡£¤½¤ÎÆâ¡¢3¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥¹¥¿¥Ð¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢1¿Í¤À¤±¥¹¥¿¥Ð¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¡¼¡¼¤Î²èÁü¤ò±Ç¤·¤¿¥¹¥Þ¥Û¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¡£¤ª¤½¤é¤¯¤³¤ì¤¬¡¢Åê¹Æ¼Ô¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¤³¡¢¤³¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿......¡£²¿¤À¤«¡¢