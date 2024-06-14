デンマーク獣医食品局は現地時間11日、韓国の激辛インスタントラーメンが急性中毒を起こす可能性があるとして、3種類の製品をリコール対象にした。同製品には辛味成分のカプサイシンが大量に含まれており、子どもたちがSNSで危険な食べ方をしていることも、リコールに至った要因の一つだという。米ニュースメディア『CNN』などが伝えた。【この記事の他の写真を見る】回収対象となっているのは、韓国企業「三養食品（Samyang Foods