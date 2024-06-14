「ドジャース１ー３レンジャーズ」（１３日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷との対戦は３打席無安打。２２年にエンゼルスでチームメートだったレンジャーズの先発、ロレンゼンは大谷攻略のプランを問われると、「真ん中低めの直球」と、この日１球も投げなかった球種を口にしてニヤリと笑った。７回３安打１失点で４勝目。２１個のアウトのうち三振はわずか２。打たせて取るピッチングでドジャースの強力上位打線に仕事をさ