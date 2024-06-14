7人組HIPHOP／R＆Bガールズグループ・XGが14日、テレビ朝日系『ミュージックステーション』2時間スペシャル（後8：00）に初登場し、日本のテレビで初パフォーマンスした。【写真】ミセス、なにわ男子ら『Mステ』2時間SP出演アーティストXGは、JURIN（21）、CHISA（22）、HINATA、（22）HARVEY（21）、JURIA（19）、MAYA（18）、COCONA（18）からなる全員日本人の7人組。2022年3月のデビューから一貫して、ライブやメディアプロ