肉バカ・小池克臣のおすすめ！ 予約が取れてコスパが高すぎる焼肉店10選

知っておくと重宝する、予約が取れてコスパの良い焼肉店をご紹介!

「焼肉が食べたい!」という衝動に駆られた時にぴったり! 「予約が取れる」かつ「コスパが高い」焼肉店を肉バカ・小池克臣さんに教えてもらいました。

教えてくれる人

小池克臣

横浜の魚屋の長男として生まれるも、家業を継がずに、外で、家で、肉を焼く日々を送る。焼肉を中心にステーキやすき焼きといった牛肉料理全般を愛し、ほぼ毎晩、牛三昧。その様子をInstagramやYouTubeで発信中。著書に『肉バカ。No Meat, No Life.を実践する男が語る和牛の至福』(集英社刊)。公式ブログ「No Meat, No Life.」。

1. Hodori 用賀店(用賀)

出典:ウェイクさん

用賀駅より約6分の場所にある「Hodori 用賀店」。店主・橋本さんは「肉のプロフェッショナル」というYouTubeをやっていてその登録者数はなんと18.9万人!(2024年3月26日現在)。厳選された山形牛や芝浦の「神谷商店」から仕入れるホルモンが絶品です。

小池さん

オーソドックスなメニューが多いですが、素材のクオリティや味付けが素晴らしいです。

2. 焼肉木村(浅草)

明石屋の「黒タン」6枚3,980円 撮影:ジェイムス・オザワ

浅草の焼肉激戦区・国際通りの一本裏手の道にある「焼肉木村」。東京食肉市場の「明石屋」から仕入れる内臓系や、見た目にインパクトのある「木村のとろたくキンパ」はぜひ味わってみていただきたいです。

小池さん

芝浦の内臓卸である明石屋の社長自ら厳選する内臓はどれも秀逸です!

3. 赤坂 みすじ(赤坂見附)

「The Tabelog Award 2024」でSilverを受賞した「蕃 YORONIKU」の姉妹店。赤坂見附という便利な場所にあり、コース・アラカルトどちらでもオーダー可能なのがうれしいポイントです。名店の味をカジュアルに楽しんでみてはいかがでしょうか?

「上みすじ」2,970円、「特上みすじ」3,330円 写真:お店から

小池さん

リーズナブルによろにくの味を体験できます!

4. ホルモン焼 婁熊東京(恵比寿)

恵比寿駅から徒歩7分ほどの場所にある「ホルモン焼 婁熊東京」。こちらでは鮮度の高い豚ホルモンを紀州備長炭で焼くというスタイルで提供しています。ホルモン9種盛りと一品料理で構成された初めての人におすすめのコースはなんと4,950円! 豚ホルモンの魅力のとりこになること必至です。

ホルモン9種盛り 出典:食オタmamaさん

小池さん

豚ホルモンの専門店ですが、臭みが全くないホルモンはどれも最高です。

5. 本とさや(浅草)

つくばエクスプレス浅草駅からすぐの場所にある人気焼肉店「本とさや」。白米片手にタレ焼肉をがっつりと食べたい日にぴったりのお店です。土日などは混んでいることもあるので、事前に予約することをおすすめします。

「上ロース」2,500円 出典:mm5-3さん

小池さん

焼肉激戦区浅草の代表格! クラシックな焼肉は肉とタレのバランスが素晴らしいです。

6. 焼肉 スタミナ苑(江東区)

江東区・砂町銀座商店街に佇む、創業70年を誇る老舗焼肉店。創業当初から変わらない味わい深いタレと肉との相性は抜群です。時代や客のニーズに合わせて変わり続けるサイドメニューも必食です。

「上ロース」1,800円 撮影:山田英博

小池さん

創業70年を超える老舗。焼肉はもちろん、サイドメニューも全ておいしいです。

7. 炭火焼肉 ふちおか(経堂)

経堂駅から徒歩5分の場所にある「炭火焼肉 ふちおか」。「The Tabelog Award 2024」でBronzeに選ばれた「炭火焼肉 なかはら」で修業した店主による人気店です。注文が入ってから手切りするという極上肉をぜひ味わってみてください。

「ふちおかコース」8,000円 出典:yurika0329aさん

小池さん

「炭火焼肉 なかはら」で修業を積んだ店主の焼肉は、カットへのこだわりから違います。

8. 焼肉・光陽(大崎)

大崎駅からすぐ近くの人気町焼肉。土曜日は予約不可のため、行列ができることもあるようです。厚切りのタンとハラミが名物なので、ぜひ注文してみてください。

「上タン塩」2,850円 出典:笑笑♡Shannonさん

小池さん

大崎の駅から徒歩1分という好立地! 地元民に愛される名店です。

9. 味楽亭(新三河島)

東京・荒川区西日暮里にある焼肉店「味楽亭」。極上のホルモンを取りそろえており、あまり出合うことのできない、牛の第2の胃袋ハチノスと第3の胃袋センマイの間の部分の「ヤン」なども楽しむことができます。

「ヤン」950円 撮影:山田英博

小池さん

下町に根付く老舗の名店。上ミノやヤンといったホルモンの食感を楽しんでほしいです!

10. ビーフキッチン 中目黒本店(中目黒)

中目黒、渋谷、恵比寿、横浜に店舗展開する「ビーフキッチン」。店内も綺麗でスタイリッシュなので、色々なシーンで重宝しそうです。コスパの高さをぜひ体感してみてください。

「【お食事のみ】ビーフキッチンコース」6,400円 写真:お店から

小池さん

多店舗展開している焼肉店ですが、素晴らしいクオリティに対して驚くほどの安さ!

