　パリオリンピックを目指すU-23日本代表は22日、サンガスタジアム by KYOCERAで国際親善試合を行い、パリ五輪出場を決めているU-23マリ代表と対戦する。午後7時20分のキックオフに先立ち、スターティングメンバーを発表した。

　FW植中朝日(横浜FM)が同代表で初先発。また、サンガスタジアムに縁のあるMF川崎颯太と京都からレンタルされているMF山田楓喜(東京V)がスタメンに名を連ねた。

　予想布陣は4-3-3で、GKは野澤大志ブランドン、4バックは左からDFバングーナガンデ佳史扶、DF西尾隆矢、DF高井幸大、DF半田陸。アンカーに川崎、左インサイドハーフが植中、右インサイドハーフがMF山本理仁。前線3人は左からMF平河悠、FW藤尾翔太、山田となる。

　U-23日本代表は4月にカタールでU23アジアカップに出場する。上位3か国にパリ五輪出場権が与えられ、4位はアフリカ予選4位ギニアとの大陸間プレーオフで勝てば本大会出場が決まる。21日にはパリ五輪グループリーグの組み合わせ抽選会が行われ、上位3か国はグループB、C、Dに割り振られた。この割り振りは東京五輪の成績に基づくため、東京五輪でアジア勢最高位4位の日本がパリ五輪行きを決めれば、グループDが濃厚となる。

　日本が入るであろうグループDはパラグアイ、イスラエル、そしてマリが所属。今回のマリ戦は、最終予選直前の調整であり、初のアフリカ勢との対戦であり、パリ五輪前哨戦でもある。

　スタメンは以下の通り

<出場メンバー>

[U-23日本代表]

先発

GK 12 野澤大志ブランドン(FC東京)

DF 2 半田陸(G大阪)

DF 3 西尾隆矢(C大阪)

DF 21 バングーナガンデ佳史扶(FC東京)

DF 26 高井幸大(川崎F)

MF 20 平河悠(町田)

MF 19 山田楓喜(東京V)

MF 6 川崎颯太(京都)

MF 7 山本理仁(シントトロイデン/Cap)

FW 9 藤尾翔太(町田)

FW 14 植中朝日(横浜FM)

控え

GK 23 小久保玲央ブライアン(ベンフィカ)

GK 1 藤田和輝(千葉)

DF 22 内野貴史(デュッセルドルフ)

DF 17 大畑歩夢(浦和)

DF 5 馬場晴也(札幌)

DF 4 関根大輝(柏)

DF 25 鈴木海音(磐田)

MF 10 佐藤恵允(ブレーメン)

MF 8 藤田譲瑠チマ(シントトロイデン)

MF 24 小見洋太(新潟)

MF 15 田中聡(湘南)

MF 16 松木玖生(FC東京)

FW 11 細谷真大(柏)

FW 18 染野唯月(東京V)

FW 13 荒木遼太郎(FC東京)

監督

大岩剛

[U-23マリ代表]

先発

GK 1 ラシン・ディアラ(リヨン)

DF 17 アメド・ディオマンデ(イティファク・マラケシュ)

DF 5 イブライマ・シセ(シャルケ)

DF 15 シセ・モアメド・ララビ(ペンシルバニア州立大)

DF 4 ママドゥ・トゥンカラ(ビトーリア・ギマランイス)

MF 8 ブバカル・トラオレ(ウォルバーハンプトン)

MF 10 ママドゥ・サンギャレ(TSVハルトベルク)

MF 12 イスフ・ベンバ・シソコ(ジロンダン・ボルドー)

FW 7 ティエモコ・ディアラ(LBシャトールー)

FW 24 シェイック・ウマル・アブドゥラ・フォファナ(TPマゼンベ)

FW 9 サマケ・ウィルソン・ラッサナ(レンヌ)

控え

GK 16 ウマル・クリバリー(COB)

DF 2 フォデ・ドゥクレ(レッドスター)

DF 18 ムサ・ディアキテ(カディス)

MF 6 コリ・サコ(USアンコナ)

MF 19 マアマドゥ・ラミン・バ(オリンピック・ベジャ)

MF 13 ブライマ・ディアラ(ハダースフィールド・タウン)

FW 11 イスフィ・マイガ(アカデミコ・デ・ヴィゼウ)

FW 21 シェイックナ・アマドゥ・ディアキテ(ASレアル)

FW 14 マアマドゥ・ディアラ(WSGティロル)

FW 20 フィリー・トラオレ(TPマゼンベ)

監督

バダラ・アル・ディアロ

(取材・文　石川祐介)