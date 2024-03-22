パリ五輪決定済みU-23マリとの力試し! 最終予選直前のU-23日本代表が先発発表! 川崎颯太、山田楓喜ら先発入り
パリオリンピックを目指すU-23日本代表は22日、サンガスタジアム by KYOCERAで国際親善試合を行い、パリ五輪出場を決めているU-23マリ代表と対戦する。午後7時20分のキックオフに先立ち、スターティングメンバーを発表した。
FW植中朝日(横浜FM)が同代表で初先発。また、サンガスタジアムに縁のあるMF川崎颯太と京都からレンタルされているMF山田楓喜(東京V)がスタメンに名を連ねた。
予想布陣は4-3-3で、GKは野澤大志ブランドン、4バックは左からDFバングーナガンデ佳史扶、DF西尾隆矢、DF高井幸大、DF半田陸。アンカーに川崎、左インサイドハーフが植中、右インサイドハーフがMF山本理仁。前線3人は左からMF平河悠、FW藤尾翔太、山田となる。
U-23日本代表は4月にカタールでU23アジアカップに出場する。上位3か国にパリ五輪出場権が与えられ、4位はアフリカ予選4位ギニアとの大陸間プレーオフで勝てば本大会出場が決まる。21日にはパリ五輪グループリーグの組み合わせ抽選会が行われ、上位3か国はグループB、C、Dに割り振られた。この割り振りは東京五輪の成績に基づくため、東京五輪でアジア勢最高位4位の日本がパリ五輪行きを決めれば、グループDが濃厚となる。
日本が入るであろうグループDはパラグアイ、イスラエル、そしてマリが所属。今回のマリ戦は、最終予選直前の調整であり、初のアフリカ勢との対戦であり、パリ五輪前哨戦でもある。
スタメンは以下の通り
<出場メンバー>
[U-23日本代表]
先発
GK 12 野澤大志ブランドン(FC東京)
DF 2 半田陸(G大阪)
DF 3 西尾隆矢(C大阪)
DF 21 バングーナガンデ佳史扶(FC東京)
DF 26 高井幸大(川崎F)
MF 20 平河悠(町田)
MF 19 山田楓喜(東京V)
MF 6 川崎颯太(京都)
MF 7 山本理仁(シントトロイデン/Cap)
FW 9 藤尾翔太(町田)
FW 14 植中朝日(横浜FM)
控え
GK 23 小久保玲央ブライアン(ベンフィカ)
GK 1 藤田和輝(千葉)
DF 22 内野貴史(デュッセルドルフ)
DF 17 大畑歩夢(浦和)
DF 5 馬場晴也(札幌)
DF 4 関根大輝(柏)
DF 25 鈴木海音(磐田)
MF 10 佐藤恵允(ブレーメン)
MF 8 藤田譲瑠チマ(シントトロイデン)
MF 24 小見洋太(新潟)
MF 15 田中聡(湘南)
MF 16 松木玖生(FC東京)
FW 11 細谷真大(柏)
FW 18 染野唯月(東京V)
FW 13 荒木遼太郎(FC東京)
監督
大岩剛
[U-23マリ代表]
先発
GK 1 ラシン・ディアラ(リヨン)
DF 17 アメド・ディオマンデ(イティファク・マラケシュ)
DF 5 イブライマ・シセ(シャルケ)
DF 15 シセ・モアメド・ララビ(ペンシルバニア州立大)
DF 4 ママドゥ・トゥンカラ(ビトーリア・ギマランイス)
MF 8 ブバカル・トラオレ(ウォルバーハンプトン)
MF 10 ママドゥ・サンギャレ(TSVハルトベルク)
MF 12 イスフ・ベンバ・シソコ(ジロンダン・ボルドー)
FW 7 ティエモコ・ディアラ(LBシャトールー)
FW 24 シェイック・ウマル・アブドゥラ・フォファナ(TPマゼンベ)
FW 9 サマケ・ウィルソン・ラッサナ(レンヌ)
控え
GK 16 ウマル・クリバリー(COB)
DF 2 フォデ・ドゥクレ(レッドスター)
DF 18 ムサ・ディアキテ(カディス)
MF 6 コリ・サコ(USアンコナ)
MF 19 マアマドゥ・ラミン・バ(オリンピック・ベジャ)
MF 13 ブライマ・ディアラ(ハダースフィールド・タウン)
FW 11 イスフィ・マイガ(アカデミコ・デ・ヴィゼウ)
FW 21 シェイックナ・アマドゥ・ディアキテ(ASレアル)
FW 14 マアマドゥ・ディアラ(WSGティロル)
FW 20 フィリー・トラオレ(TPマゼンベ)
監督
バダラ・アル・ディアロ
(取材・文 石川祐介)
FW植中朝日(横浜FM)が同代表で初先発。また、サンガスタジアムに縁のあるMF川崎颯太と京都からレンタルされているMF山田楓喜(東京V)がスタメンに名を連ねた。
U-23日本代表は4月にカタールでU23アジアカップに出場する。上位3か国にパリ五輪出場権が与えられ、4位はアフリカ予選4位ギニアとの大陸間プレーオフで勝てば本大会出場が決まる。21日にはパリ五輪グループリーグの組み合わせ抽選会が行われ、上位3か国はグループB、C、Dに割り振られた。この割り振りは東京五輪の成績に基づくため、東京五輪でアジア勢最高位4位の日本がパリ五輪行きを決めれば、グループDが濃厚となる。
日本が入るであろうグループDはパラグアイ、イスラエル、そしてマリが所属。今回のマリ戦は、最終予選直前の調整であり、初のアフリカ勢との対戦であり、パリ五輪前哨戦でもある。
スタメンは以下の通り
<出場メンバー>
[U-23日本代表]
先発
GK 12 野澤大志ブランドン(FC東京)
DF 2 半田陸(G大阪)
DF 3 西尾隆矢(C大阪)
DF 21 バングーナガンデ佳史扶(FC東京)
DF 26 高井幸大(川崎F)
MF 20 平河悠(町田)
MF 19 山田楓喜(東京V)
MF 6 川崎颯太(京都)
MF 7 山本理仁(シントトロイデン/Cap)
FW 9 藤尾翔太(町田)
FW 14 植中朝日(横浜FM)
控え
GK 23 小久保玲央ブライアン(ベンフィカ)
GK 1 藤田和輝(千葉)
DF 22 内野貴史(デュッセルドルフ)
DF 17 大畑歩夢(浦和)
DF 5 馬場晴也(札幌)
DF 4 関根大輝(柏)
DF 25 鈴木海音(磐田)
MF 10 佐藤恵允(ブレーメン)
MF 8 藤田譲瑠チマ(シントトロイデン)
MF 24 小見洋太(新潟)
MF 15 田中聡(湘南)
MF 16 松木玖生(FC東京)
FW 11 細谷真大(柏)
FW 18 染野唯月(東京V)
FW 13 荒木遼太郎(FC東京)
監督
大岩剛
[U-23マリ代表]
先発
GK 1 ラシン・ディアラ(リヨン)
DF 17 アメド・ディオマンデ(イティファク・マラケシュ)
DF 5 イブライマ・シセ(シャルケ)
DF 15 シセ・モアメド・ララビ(ペンシルバニア州立大)
DF 4 ママドゥ・トゥンカラ(ビトーリア・ギマランイス)
MF 8 ブバカル・トラオレ(ウォルバーハンプトン)
MF 10 ママドゥ・サンギャレ(TSVハルトベルク)
MF 12 イスフ・ベンバ・シソコ(ジロンダン・ボルドー)
FW 7 ティエモコ・ディアラ(LBシャトールー)
FW 24 シェイック・ウマル・アブドゥラ・フォファナ(TPマゼンベ)
FW 9 サマケ・ウィルソン・ラッサナ(レンヌ)
控え
GK 16 ウマル・クリバリー(COB)
DF 2 フォデ・ドゥクレ(レッドスター)
DF 18 ムサ・ディアキテ(カディス)
MF 6 コリ・サコ(USアンコナ)
MF 19 マアマドゥ・ラミン・バ(オリンピック・ベジャ)
MF 13 ブライマ・ディアラ(ハダースフィールド・タウン)
FW 11 イスフィ・マイガ(アカデミコ・デ・ヴィゼウ)
FW 21 シェイックナ・アマドゥ・ディアキテ(ASレアル)
FW 14 マアマドゥ・ディアラ(WSGティロル)
FW 20 フィリー・トラオレ(TPマゼンベ)
監督
バダラ・アル・ディアロ
(取材・文 石川祐介)