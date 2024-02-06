Aぇ! group「大事なお知らせ」本日発表へ
【モデルプレス＝2024/02/06】Aぇ! groupが6日、ジュニアの公式YouTubeチャンネルを更新。「大事なお知らせ」を予告した。
【写真】Aぇ! group末澤誠也、福本大晴の契約解除後初の公の場「5人でしっかり頑張っていきます」決意語る
ショート動画にて、同日公開予定の動画の告知を行ったAぇ! group。動画のタイトル欄には「Aぇ! group official【絵文字だけで出会えるか最終話in神戸】全力疾走で感動の結末が… 〜最後には大事なお知らせが〜」と記されており、“大事なお知らせ”を予告した。
Aぇ! groupは、毎週火曜日にジュニアのYouTubeチャンネルにて動画を更新。同日は、企画「絵文字だけで出会えるか！？」の第3話が公開される予定だ。（modelpress編集部）
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◆Aぇ! group「大事なお知らせ」
ショート動画にて、同日公開予定の動画の告知を行ったAぇ! group。動画のタイトル欄には「Aぇ! group official【絵文字だけで出会えるか最終話in神戸】全力疾走で感動の結末が… 〜最後には大事なお知らせが〜」と記されており、“大事なお知らせ”を予告した。
Aぇ! groupは、毎週火曜日にジュニアのYouTubeチャンネルにて動画を更新。同日は、企画「絵文字だけで出会えるか！？」の第3話が公開される予定だ。（modelpress編集部）
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