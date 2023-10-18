¥¤¥±¥¢¤ËÌ¤Ê§¤¤ÄÂ¶âÀÁµá¡¡ÃåÂØ¤¨¡¢Ï«Æ¯»þ´Ö¤Ë´Þ¤á¤º
¡¡Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¡ÖÅìµþ´ÉÍý¿¦¥æ¥Ë¥ª¥ó¡×¤Ï18Æü¡¢²È¶ñÂç¼ê¥¤¥±¥¢¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¡Ë¤¬2006Ç¯¤Î³«¶È°ÊÍè¡¢Å¹ÊÞ½¾¶È°÷¤ÎÀ©Éþ¤Ø¤ÎÃåÂØ¤¨¤òÏ«Æ¯»þ´Ö¤Ë´Þ¤á¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ì¤Ê§¤¤ÄÂ¶â¤Î»Ùµë¤òµá¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢»ÈÍÑ¼Ô¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤ëÉþÁõ¤Ø¤ÎÃåÂØ¤¨¤ÏÏ«Æ¯»þ´Ö¤È¤µ¤ì¡¢Æ±¼Ò¤Ïº£Ç¯9·î¤«¤éÏ«Æ¯»þ´Ö¤È¤ß¤Ê¤¹±¿ÍÑ¤ËÀ§Àµ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ï«ÁÈ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯9·î¤«¤éÃÄÂÎ¸ò¾Ä¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÃåÂØ¤¨¤ò°ìÎ§5Ê¬¤È¤ß¤Ê¤·¤ÆÏ«Æ¯»þ´Ö¤Ë´Þ¤á¤ë¤È¤Î¥ë¡¼¥ë²þÄê¤¬½¾¶È°÷¤ËÄÌÃÎ¤µ¤ì¤¿¡£Ï«ÁÈ¤Î»î»»¤Ç¤Ï¡¢Ì¤Ê§¤¤³Û¤¬Ç¯´Ö¿ôËü±ß¤Ë¾å¤ë½¾¶È°÷¤â¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£