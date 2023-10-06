»È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤«Â»¤·¤Æ¤ë¡Ä¡Ä¡£¡Ú¥»¥ê¥¢¡ÛÊØÍø¤¹¤®¤ë¿À¥¢¥¤¥Æ¥à5Áª
4MEEEÊÔ½¸Éô¤¬¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿Seria(¥»¥ê¥¢)¤Î¾¦ÉÊ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×♡º£²ó¤Ï¡¢»È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ÈÂ»¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢ÊØÍø¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö
¡Ú¥»¥ê¥¢¡ÛÊØÍø¥¢¥¤¥Æ¥à¤ª¤¹¤¹¤á¡»õ¥Ö¥é¥·¡õ¥Ý¡¼¥Á
Seria(¥»¥ê¥¢)¤Î¡Ö»õ¥Ö¥é¥·¡õ¥Ý¡¼¥Á¡×¤Ï¡¢¥¥ã¥Ã¥×ÉÕ¤¤Î»õ¥Ö¥é¥·¤È¥Ý¡¼¥Á¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÊØÍø¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¥Ý¡¼¥Á¤Î¥µ¥¤¥º¤ÏÌó210mm¡ß65mm¤Ç¡¢ÁÇºà¤Ï±ö²½¥Ó¥Ë¥ë¼ù»é¤Ç¤¹¡£
»õ¥Ö¥é¥·¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¥¹¤Ú¡¼¥¹¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»õËá¤Ê´¤âÆþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤¹¢ö
¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤âÆþ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢¿¦¾ì¤äÎ¹¹Ô¤Ê¤É³°½ÐÀè¤Ç»õËá¤¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è♡
¢¡»õ¥Ö¥é¥·¡õ¥Ý¡¼¥Á
Äê²Á¡§110±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú¥»¥ê¥¢¡ÛÊØÍø¥¢¥¤¥Æ¥à¤ª¤¹¤¹¤á¢WECK¥¥ã¥Ë¥¹¥¿¡¼
¡ÖWECK¤Î¥¥ã¥Ë¥¹¥¿¡¼¡×¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥É¥¤¥ÄÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÊÝÂ¸ÍÆ´ï¡£
Seria(¥»¥ê¥¢)¤Ç¤Ï¡¢MOLD¥·¥§¥¤¥×¤È¤¤¤¦¥·¥ê¡¼¥º¤¬Çä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®¤µ¤¤¥µ¥¤¥º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¸¥ã¥à¤äÄ´Ì£ÎÁ¤Ê¤É¤òÆþ¤ì¤Æ¿©Âî¤Ç»È¤¦¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê♡
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ä¥Ø¥¢¥Ô¥ó¤Ê¤É¤Î¾®ÊªÆþ¤ì¤Ë¤â¡ý
°ì¤Ä¤¢¤ë¤È²¿¤«¤È½ÅÊõ¤¹¤ë¡¢ÊØÍø¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¢¡WECK¥¥ã¥Ë¥¹¥¿¡¼
Äê²Á¡§110±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú¥»¥ê¥¢¡ÛÊØÍø¥¢¥¤¥Æ¥à¤ª¤¹¤¹¤á£¥·¥ê¥³¡¼¥ó¥é¥Ã¥×
Seria(¥»¥ê¥¢)¤Î¡Ö¥·¥ê¥³¡¼¥ó¥é¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢·«¤êÊÖ¤·»È¤¨¤ë´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¥é¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¥·¥ê¥³¡¼¥ó¥é¥Ã¥×¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Ìó16¡ß16cm¡£
Ä¾·ÂÌó18cm¤Þ¤Ç¤ÎÍÆ´ï¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£
ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤âOK¤Ê¤¦¤¨¡¢¿©Àöµ¡¤ä´¥Áçµ¡¤Ë¤âÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¤È¤Ë¤«¤¯ÊØÍø¢ö
¤¼¤Ò¥²¥Ã¥È¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¨¥³¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¢¡¥·¥ê¥³¡¼¥ó¥é¥Ã¥×
Äê²Á¡§110±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú¥»¥ê¥¢¡ÛÊØÍø¥¢¥¤¥Æ¥à¤ª¤¹¤¹¤á¤¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¥í¥ó¥°¥Ï¥ó¥Ç¥£¡¼¥â¥Ã¥×
Seria(¥»¥ê¥¢)¤Î¡Ö¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¥í¥ó¥°¥Ï¥ó¥Ç¥£¡¼¥â¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢ÊØÍø¤ÊÁÝ½ü¥°¥Ã¥º¡ª
¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Î¥Û¥³¥ê¤ä±ø¤ì¤ò¡¢´ÊÃ±¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ÀöÂõ¥Í¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤Æ¼å¿åÎ®¤Ë¤¹¤ì¤ÐÀöÂõµ¡¤Ç¤âÀö¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¼êÆþ¤ì¤¬´ÊÃ±¤Ê¤Î¤â¡ý
¢¡¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¥í¥ó¥°¥Ï¥ó¥Ç¥£¡¼¥â¥Ã¥×
Äê²Á¡§110±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú¥»¥ê¥¢¡ÛÊØÍø¥¢¥¤¥Æ¥à¤ª¤¹¤¹¤á¥·×ÎÌ¥¹¥×¡¼¥ó ¤¯¤Þ
Seria(¥»¥ê¥¢)¤Î¡Ö·×ÎÌ¥¹¥×¡¼¥ó ¤¯¤Þ¡×¤Ï¡¢Ä´Ì£ÎÁ¥¹¥È¥Ã¥«¡¼¤Ë¼ý¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤Î·×ÎÌ¥¹¥×¡¼¥ó¡£
15ml¤ÎÂç¤µ¤¸¤È5ml¤Î¾®¤µ¤¸¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢ö
»È¤¦¤¿¤Ó¤·¤í¤¯¤Þ¤µ¤ó¤Î²Ä°¦¤µ¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡¢ÊØÍø¤Ê¤ª¤¹¤¹¤á¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹♡
¢¡·×ÎÌ¥¹¥×¡¼¥ó ¤¯¤Þ
Äê²Á¡§110±ß(ÀÇ¹þ)