Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡õ¥·¡¼¡¢Âç¿Í¥Á¥±¥Ã¥È¤¬ºÇ¹â1Ëü±ßÄ¶¤Ë¡¡10·î¤«¤é
¡¡Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤Ï¡¢10·î1Æü¡ÊÆü¡Ë°Ê¹ß¤ÎÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤ª¤è¤ÓÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼Æþ±àÊ¬¤Î¥Ñ¡¼¥¯¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊÑÆ°²Á³ÊÂÓ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£18ºÐ°Ê¾å¤ÎÂç¿Í¤Ï¡¢1¥Ç¡¼¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ÎºÇ¹â³Û¤¬1Ëü900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ê¤É¤ÏºÇ¹â²Á³Ê¤Ë¡¡¥Ñ¡¼¥¯¥Á¥±¥Ã¥È²Á³Ê°ìÍ÷
¢£¾®¿Í¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤
¡¡²÷Å¬¤Ê¥Ñ¡¼¥¯´Ä¶¤ò¥²¥¹¥È¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢1 Æü¤¢¤¿¤ê¤ÎÆþ±à¼Ô¿ô¾å¸Â¤ò¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾ÉÎ®¹ÔÁ°¤è¤ê¤â°ú¤²¼¤²¡¢¤Þ¤¿Ê¿Æü¤äµÙÆü¡¢»þ´ü¤Ê¤É¤ÎÈË´×º¹¤òÇ¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤ÆºÇ¾®¸Â¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á4¤Ä¤Î²Á³ÊÂÓ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ëÎ¾¥Ñ¡¼¥¯¡£
¡¡¸½ºß¤«¤é9·î30Æü¡ÊÅÚ¡ËÆþ±àÊ¬¤Þ¤Ç¤Î1¥Ç¡¼¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤Ï¡¢Âç¿Í9400±ß¡Á7900±ß¤Î²Á³ÊÂÓ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢10·î1Æü¡ÊÆü¡Ë°Ê¹ß¤ÎÆþ±àÊ¬¤Ï¡¢Âç¿Í1Ëü900¡Á7900±ß±ß¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Ãæ¿Í¡ÊÃæ³Ø¡¦¹â¹»À¸12ºÍ¡Á17ºÍ¡Ë¤Ï¡¢7800±ß¡Á6600±ß¤«¤é¡¢9000±ß¡Á6600±ß¤Ë¤Ê¤ë¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÀÇ¹þ¡Ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤Ë¤â²ÈÂ²¤Ê¤É¤È°ì½ï¤Ë¥¹¥Æ¥¤Ê»×¤¤½Ð¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢4ºÍ¡Á¾®³ØÀ¸¤Î»Ò¤É¤â¤¬ÂÐ¾Ý¤Î¾®¿Í¥Á¥±¥Ã¥È¤Î²Á³ÊÂÓ¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤¤Ë¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢10·î1Æü¡ÊÆü¡Ë°Ê¹ß¤ÎÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡×¡Ê9·î15Æü¡Á10·î31Æü¡Ë¤ä¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¡Ê11·î8Æü¡Á12·î25Æü¡Ë¡¢¤ªÀµ·î¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ê2024Ç¯1·î1Æü¡Á2024Ç¯1·î8Æü¡Ë¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë