¤Ê¤Ç¤·¤³¤ËÏ¯Êó¡ª £Æ£É£Æ£Á¤¬½÷»Ò£×ÇÕ¤ÎÅÐÏ¿Á´Áª¼ê¤Ë¾Þ¶â»Ùµë¡ÄÍ¥¾¡¤¹¤ì¤Ð£³£·£°£°Ëü±ßÄ¶
¡¡¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ê£Æ£É£Æ£Á¡Ë¤Ï£¸Æü¡¢½÷»Ò£×ÇÕ¡Ê£··î£²£°Æü³«Ëë¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡õ¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¶¦ºÅ¡Ë¤Ç¾Þ¶â¤Î°ìÉô¤òÁ´ÅÐÏ¿Áª¼ê¤ËÇÛÊ¬¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¡¢Í¥¾¡¥Á¡¼¥àÁª¼ê¤Ë¤Ï£²£·Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£³£·£³£°Ëü±ß¡Ë¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£×ÇÕ¤ÎÅÐÏ¿Áª¼ê¿ô¤Ï£·£³£²¿Í¡££±¼¡¥ê¡¼¥°»²²ÃÁª¼ê¤Ï£³Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£´£±£°Ëü±ß¡Ë¡¢£±£¶¶¯Æþ¤ê¤Ç£¶Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£¸£²£°Ëü¡Ë¡¢£¸¶¯Æþ¤ê¤Ç£¹Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£²£´£°Ëü±ß¡Ë¤ÈÁý³Û¤µ¤ì¡¢½àÍ¥¾¡¤Ç£±£¹Ëü£µ£°£°£°¥É¥ë¡ÊÌó£²£·£°£°Ëü±ß¡Ë¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ë¡££²£°£±£±Ç¯¥É¥¤¥ÄÂç²ñ°ÊÍè¤ÎÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¿¤Á¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤â¹â¤Þ¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤Þ¤¿¡¢Í¥¾¡¥Á¡¼¥à¤Î¾Þ¶â¤Ï£´£²£¹Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£µ²¯£¹£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤Ç£±¼¡¥ê¡¼¥°ÇÔÂà¤Ç¤â£±£µ£¶Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£²²¯£²£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡ÊÆ¡Ö£Æ£Ï£Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ê¤É³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ë¡¦¥¤¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Æ¥£¥Î²ñÄ¹¤Ï¡ÖÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤¿·¤·¤¤Ê¬ÇÛ¥â¥Ç¥ë¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿¶â³Û¤Ï¡¢Áª¼ê¤Î¿ÍÀ¸¤È¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¿¿¤Î°ÕÌ£¤Ç±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¤·¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î²ÃÌÁ¶¨²ñ¤âÀ®ÀÓ¤Ë±þ¤¸¤ÆÊ¬ÇÛ¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤ËÌòÎ©¤Ä¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£