ÇßÂôÉÙÈþÃË¡¡²óÅ¾¤¹¤·àÌÂÏÇÆ°²èá¤Ë¸·È³Í×µá¡ÖÈ³¶â¤À¤Ã¤¿¤é²¿ÀéËü±ß¤â¼è¤ê¤ã¤¤¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ÇßÂôÉÙÈþÃË¤¬£³£°ÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡£Í£Ø¡Ö¥Ð¥é¤¤¤í¥À¥ó¥Ç¥£¡×¤Ë½Ð±é¡£²óÅ¾¤¹¤·Å¹¤ÇÁê¼¡¤°àÌÂÏÇÆ°²èá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì¤³¤½½Å¤¤ºá¡×¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¡ÖÈ³¶â²¿ÀéËü±ß¼è¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤È¸·È³¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö¤Ï¤Þ¼÷»Ê¡×¤ÇÊÌ¤ÎµÒ¤¬ÃíÊ¸¤·¤¿¤¹¤·¤Ë¾¡¼ê¤Ë¥ï¥µ¥Ó¤ò¾è¤»¤ë¾ìÌÌ¡¢¡Ö¥¹¥·¥í¡¼¡×¤Ç¤Ï²óÅ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤¹¤·¤Ë¤Ä¤Ð¤òÅÉ¤ê¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢ÅòÆÝ¤ß¤ä¤·¤ç¤¦¤æ¥Ü¥È¥ë¤ò¤Ê¤á²ó¤¹Æ°²è¤òÊü±Ç¡£¤Ï¤Þ¼÷»Ê¤ÏÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿¿ÍÊª¤«¤é¤Î¼Õºá¤òµñÈÝ¤·¤ÆÈï³²ÆÏ¤òÄó½Ð¡¢¥¹¥·¥í¡¼¤Ï·º»öÌ±»ö¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¸·Àµ¤ËÂÐ½è¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡°Õ¸«¤òµá¤á¤é¤ì¤¿·îÍË¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ÎÇßÂô¤Ï¡¢¥¹¥·¥í¡¼¤Î¸·¤·¤¤»ÑÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¤³¤¤¤Ä¤é¡¢ÄË¤¤»×¤¤¤µ¤»¤Æ¤ä¤ó¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤ó¤Í¤¨¤«¤é¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤¤¤¿¤º¤é¤¸¤ãºÑ¤Þ¤Í¤¨¤è¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Í¥Ã¥È¤Ë½Ð¤·¤Æ¡¢¥Ð¥º¤ë¤ó¤À¤í¡©¡¡¥Ð¥º¤ê¤¿¤¤¤«¤é¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¤è¡£¾ð¤±¤Ê¤¤¤Ê¡£¤ªÅ¹¤Î¿Í¤Ë¤É¤ó¤À¤±ÌÂÏÇ¤«¤«¤ë¤«¡×¤ÈÅÇ¤¼Î¤Æ¤¿¡£
¡¡ÅÜ¤ê¤¬¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤ÇßÂô¤Ï¡ÖÂ¾¿Í¤¬¿©¤Ù¤è¤¦¤È¤¹¤ëÊª¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡©¡¡¤ªÁ°¤¬¿©¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡£²¶¤¬¥Ä¥Ð¤ò¤«¤±¤¿Êª¤¬¿©¤¨¤ë¤«¡©¡¡¤³¤ì¤³¤½½Å¤¤ºá¤Ë¤·¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡£È³¶â¤À¤Ã¤¿¤é²¿ÀéËü±ß¤â¼è¤ê¤ã¤¤¤¤¡£¾ð¤±¤Í¤¨¤Ê¡×¤È¸·È³¤òµá¤á¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤ìÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ó¤À¤í¡£Ã¯¤¬¤ä¤Ã¤¿¤«¡£Êá¤Þ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£ÆóÅÙ¤È¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈÄó¸À¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î£Î£Å£×£Ó¡¦¾®»³·Ä°ìÏº¤Ï¡Ö¤Þ¤À¡¢¤³¤ó¤ÊÅÛ¤é¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¡£¤½¤ì¤³¤½¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£¤³¤¦¤¤¤¦Æ°²è¤Ã¤Æ¤¿¤Þ¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤È¤«´Ø·¸¤Ê¤¯¥Þ¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Å¹ÊÞ¤ÎÊý¤¬¼Õºá¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤º¡¢Èï³²ÆÏ¤ò¤À¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¡£ÄË¤¤ÌÜ¤ËÁø¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÆ±Ä´¤·¤¿¡£