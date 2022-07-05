¥¯¥ë¥Þ¤ÏÌµÍý¤Ç¤â¤³¤ì¤Ê¤éÇã¤¨¤ë¤¾¡£Ä¶¹âµé¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¡×¤¬¼ê¤¬¤±¤ëÅÅÆ°¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼
¥ê¥å¥¯¥¹¤ÊÅÅÆ°¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¡£
BUGATTI¡Ê¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¡Ë¤È¤¤¤¦¤Èµã¤¯»Ò¤âÌÛ¤ëÄ¶¹âµé¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¡£1909Ç¯¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¨¥Ã¥È¡¼¥ì¡¦¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¤¬ÀßÎ©¤·¡¢12,000cc¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ÎT41¥í¥ï¥¤¥ä¥ë¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÌ¾¼Ö¤òÀ½Â¤¡£¸½ºß¤Ï¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¡¦¥ï¡¼¥²¥ó»±²¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹âµé¥¤¥¿¼Ö¤Î°äÅÁ»Ò¤Ïº£¤Ç¤â¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»þÂ®420km¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Þ¥·¥ó¡Ö¥·¥í¥ó¡×¤òÉ®Æ¬¤ËÄ¶Àä¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Î¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¶¹âÀÇ½¡¦Ä¶¹âÂ®¤¬¥»¡¼¥ë¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ë¤ªÃÍÃÊ¤âÄ¶¹â³Û¤Ç¡¢¤Ê¤Ë¤è¤êÀ½Â¤Âæ¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢½îÌ±¤Ë¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç¹âÎæ¤Î²Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤Î¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¤¬ÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤ÏÀèÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤¿CES 2022¤Ç¤â½ÐÅ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤ÎE-¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
16Ëü±ß¤ÇÆ´¤ì¤Î¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë
¥¨¥¢¥í¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Ü¥Ç¥£¤Ï¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¹ç¶â¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á½ÅÎÌ¤ÏÌó16kg¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤·¤«¤âÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤É¤³¤Ë¤Ç¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¡£¥â¡¼¥¿¡¼¤ÏºÇÂç600W½ÐÎÏ¤Ç¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¥â¡¼¥É¤Ï¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¡¢¥·¥Æ¥£¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î3¼ï¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ç¤¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¡¼¥É¤Ç¤ÎºÇ¹â»þÂ®¤Ï18.6¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó30km¡Ë¡£¥¿¥¦¥ó¥æ¡¼¥¹¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤«°ÂÁ´ÂÐºö¤Ë¤âÂÕ¤ê¤Ê¤¯¡¢¥ê¥¢¥Þ¥Ã¥È¥¬¡¼¥É¤Î¾å¤Ë¤Ï¸÷¤ë¥Ç¥å¥¢¥ë¥¿¡¼¥ó¥·¥°¥Ê¥ë¡¢¥ê¥¢¥¿¥¤¥ä¤Ë¤ÏE-ABS¥Ö¥ì¡¼¥¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï4»þ´Ö½¼ÅÅ¤ÇÌó35km¤ÎÁö¹Ô²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Ï¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë¥Ö¥ë¡¼¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î3¼ï¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¤ä¤Ï¤êÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¤¬²ÄÇ½¤Ê¤È¤³¤í¤È¡¢¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¤é¤·¤¤ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ç¯ÇÛ¤ÎÃËÀ¤¬³¹¾è¤ê¤·¤Æ¤â½Â¤¯·è¤Þ¤ê¤½¤¦¡£¤½¤·¤Æ´Î¿´¤Î²Á³Ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È1,200¥É¥ë¡ÊÌó16Ëü3000±ß¡Ë¡£¤ª¤ª¡ª¤Ê¤ó¤«¸½¼ÂÅª¤Ê¶â³Û¤Ç¤¹¤Í¡ª ¥¯¥ë¥Þ¤ÏÌµÍý¤Ç¤â¤³¤ì¤Ê¤é¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£16Ëü±ß¤ÇÌ´¤Î¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤ì¤Ï¥¢¥ê¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥¥ã¥ó¥×¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡ª¥Ç¥«¤¯¤Æ½Å¤á¤Ê²ÙÊª¤Ç¤âÍ¾Íµ¤ÇÀÑ¤á¤ë¥«¥ï¥µ¥¤ÎÅÅÆ°3ÎØ¥Ó¡¼¥¯¥ë
Source: BUGATTI SCOOTERS