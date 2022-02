一卵性双生児同士で結婚をした2組の夫婦に、それぞれ第1子となる男児が誕生した。約3か月差で生まれた2人の赤ちゃんは事実上いとこ関係となるが、DNA検査を行ったところ遺伝子上は兄弟であることを示したという。両親が“双子のクオーター”と表現する不可思議な事実の詳細を『Tyla』などが伝えている。

一卵性双生児であるブリアンナ・セイラーさん(Brianna Sayler)とブリタニー・セイラーさん(Brittany Sayler)は米オハイオ州トウィンズバーグで開催された双子フェスティバルにて、同じく一卵性双生児のジョシュ・セイラーさん(Josh Salyer)とジェレミー・セイラーさん(Jeremy Salyer)と出会い、2018年に同時にプロポーズを受け結婚した。

そして「同じタイミングで子どもを授かりたい」と願っていた双子同士の夫婦に、約3か月差でどちらも第1子となる男の子が誕生した。ジェット君(Jett)、ジャックス君(Jax)と名付けられた男の子は、違う夫婦から生まれてきたが、双子ではないかと見間違えてしまうほど見た目がそっくりだった。

ジェット君とジャックス君はそれぞれの親がきょうだいなので、事実上はいとこ同士の関係となる。ところがDNA検査を行ってみたところ少なくとも50%以上の遺伝子情報を共有しており、2人は兄弟であるという結果を示した。

ジェット君とジャックス君を“双子のクオーター”と表現し、混乱必至のこの事実をInstagramにて公表すると「どういうことなの? 2人はいとこであって兄弟ではないでしょ!?」「生物の授業を受け直さないと分からないよ」「こんなの聞いたことない」など困惑のコメントや、「遺伝子ってすごいな」「この子たちも双子みたいだ」と驚きの声も相次いでいる。

また「一卵性双生児は遺伝子情報が同じです。同じDNAが子どもを産んだのだから兄弟ということになるよね」と説明するフォロワーも現れたが、それでも驚愕の事実に理解できない人が続出した。

「私たちの子どもは4人の親がいることになるのは確かですよ!」と明かす双子夫婦は、Instagramで「両親がどちらも一卵性双生児だった場合」とキャプションを付けた動画も公開している。ジェット君とジャックス君はそれぞれの両親に抱かれた後に目の前に立つ双子の相方を目にすると、自分の両親と勘違いしているのか手を伸ばして抱っこをせがんでいた。

なお遺伝子による不思議な現象は過去にも報告されており、目の色と顔はそっくりだが肌の色も髪質も全く異なる双子や、白人と黒人カップルから生まれた肌の色が違う双子の赤ちゃんが500分の1の確率で誕生したというケースも話題を呼んでいた。

