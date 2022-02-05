¡Ö¶Ë·º¤òË¾¤à¡×¡ÖÀ¸¤¤Æ½þ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×²ÈÂ²¤ò»¦¤µ¤ì¤¿°äÂ²¤«¤é¸«¤¨¤¿¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡Èºá¤ÈÈ³¡É¤Ø¤Î³ëÆ£
2009Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿ºÛÈ½°÷À©ÅÙ¡£¹ñÌ±¤¬·º»öºÛÈ½¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¡¢Áª¤Ð¤ì¤¿ºÛÈ½°÷¤ÏºÛÈ½´±¤È¤È¤â¤ËÈï¹ð¤¬Íºá¤«Ìµºá¤«¡¢Íºá¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·º¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¶Ë·º¤È¤Ê¤ë»à·º¤ò·è¤á¤ë²ÄÇ½À¤â°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
¤·¤«¤·»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç»à·º¤È¤¤¤¦·ºÈ³¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÈÈºá¤Ç²ÈÂ²¤òË´¤¯¤·¤¿°äÂ²3¿Í¤òÄÉ¤¦¤³¤È¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¿¸½¼Â¤«¤é¡¢»à·º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó28¶É¤¬1992Ç¯¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡ÖFNS¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼Âç¾Þ¡×¤¬º£Ç¯¤ÇÂè30²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£FNS28¶É¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤ÇÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿ÆüËÜ¤ÎÃÇÌÌ¤ò¡¢³Æ¶É¤¬¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼·Á¼°¤ÇÈ¯É½¡£º£²ó¤ÏÂè18²ó¡Ê2009Ç¯¡Ë¤ËÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Åì³¤¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡Öºá¤ÈÈ³ Ì¼¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿Êì Äï¤ò¼º¤Ã¤¿·» Â©»Ò¤ò»¦¤µ¤ì¤¿Éã¡×¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¡£
¡Êµ»öÆâ¤Î¾ðÊó¡¦¿ô»ú¤ÏÊüÁ÷Åö»þ¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
Ì¼¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿Êì¡¦°ëÃ«¤µ¤ó
Ì¾¸Å²°°Ç¥µ¥¤¥È»¦¿Í»ö·ï¡£2007Ç¯¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î°Ç¥µ¥¤¥È¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿ÃË£³¿Í¤¬¡¢²ñ¼Òµ¢¤ê¤Î½÷À¤ò¼Ö¤ÇÙÇÃ×¡£30¥¥íÎ¥¤ì¤¿Ãó¼Ö¾ì¤Ç¸½¶â6Ëü±ß¤È¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤Æ»¦³²¤·¤¿¡£
´ôÉì¸©¿ðÏ²»Ô¤Î»³¤Ë°äÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»à·º¤ò¶²¤ì¤ÆÀî´ß·ò¼£Èï¹ð(Åö»þ40¡¦Ìµ´üÄ¨Ìò)¤¬¼«¼ó¤·¡¢»ö·ï¤¬È¯³Ð¡£¿ÀÅÄ»ÊÈï¹ð(Åö»þ36¡¦2015Ç¯»à·º¼¹¹Ô)¤ÈËÙ·ÄËöÈï¹ð(Åö»þ32¡¦»à·º¼ü)¤âÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
°ëÃ«ÉÙÈþ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Î»ö·ï¤Ç°ì¿ÍÌ¼¤ÎÍø·Ã¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯31¡Ë¤òË´¤¯¤·¤¿¡£
¡Öµö¤»¤Ê¤¤¡×¡Ö£³¿Í¤ò»à·º¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤¬Í¯¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢°ëÃ«¤µ¤ó¤¬ÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÊË¡¤ÎÊÉ¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ¹âºÛ¤Ï1983Ç¯¤Ë±Ê»³»ö·ï¤Ç»à·º¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¤ò¼¨¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÎºÛÈ½¤Ç¤Ï¡Ö¶¯Åð»¦¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢£²¿Í°Ê¾å¤ÎÈï³²¼Ô¤Ï»à·º¡££±¿Í¤Î»¦³²¤Ç¤ÏÌµ´üÄ¨Ìò¤¬ÂÅÅö¡×¤È¤·¤¿¤Î¤À¡£
°ëÃ«¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¡È±Ê»³´ð½à¡É¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ö·ï¤«¤é£´¥«·î¸å¤Ë¤Ï£³¿Í¤Î»à·º¤òµá¤á¤Æ³¹Æ¬¤Ç½ðÌ¾³èÆ°¤ò¼Â»Ü¡£ÌÜÉ¸¤Ï30Ëü¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Êì¤ÎÀ¼¤Ï¡È¿ô¡É¤Î·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤°¤ËÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
ºÛÈ½¤Ç¤ÎÈï¹ð¤ÎÂÖÅÙ¤ËÀ¤´Ö¤Ï°¢Á³
¤½¤·¤Æ»ö·ï¤«¤é£±Ç¯¸å¡£ºÛÈ½¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È£³¿Í¤ÎÈï¹ð¤ÎÂÖÅÙ¤ËÀ¤´Ö¤Ï°¢Á³¤È¤Ê¤ë¡£
¸¡»¡¡Ö¿ÀÅÄÈï¹ð¤¬¡¢Íø·Ã¤µ¤ó¤ÎÆ¬¤ò40¡Á50È¯²¥¤êÂ³¤±¤ë¹Ô°Ù¤ò¸«¤Æ¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×
Àî´ßÈï¹ð¡Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹·à¾ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¸¡»¡¡ÖÍø·Ã¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¡©¡×
Àî´ßÈï¹ð¡Ö¤ªµ¤¤ÎÆÇ¤Ç¤¹¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¸¡»¡¡ÖÍø·Ã¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ê¤¼»¦¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×
Àî´ßÈï¹ð¡Ö±¿¤¬°¤«¤Ã¤¿¡×
¸¡»¡¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×
Àî´ßÈï¹ð¡Ö¤½¤³¤ËÊñÃú¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é»É¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»ä¤Ï¡¢Äñ¹³¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡×
¤³¤ÎÂÖÅÙ¤ËÉÙÈþ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤â»à·º¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤·¸þ¤³¤¦¤â¤½¤¦¤Ê¤é¤Ð¡¢ºÛÈ½¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤µ¤Ã¤µ¤È»à·º¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£°äÂ²¤È¤·¤Æ¤Ï°ìÆü¤âÁá¤¯¡¢¤³¤ÎÀ¤¤«¤é¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¡¢»×¤¤¤Î¾æ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
Äï¤ò¼º¤Ã¤¿·»¡¦¸¶ÅÄ¤µ¤ó
¸¶ÅÄÀµ¼£¤µ¤ó¤Ï¡¢1983Ç¯¤ËÄï¤ÎÌÀÃË¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯30¡Ë¤ò»¦³²¤µ¤ì¤¿¡£µþÅÔÉÜÌÚÄÅÀî»Ô¤ÎÀî¤Ç°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
Äï¤¬¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿±¿Á÷²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¡¦Ä¹Ã«ÀîÉÒÉ§¡ÊµìÀ« ÃÝÆâ¡¦2001Ç¯»à·º¼¹¹Ô¡Ë¤¬£±Ç¯¸å¤ËÂáÊá¡£Ä¹Ã«Àî¤ÏÊÝ¸±¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤ë¤¿¤á¡¢Â¾¤Ë¤â£²¿Í¤ò»¦³²¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÅö»þ¤Î¿´¶¤ò¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¶Ë·º¤·¤«¤Ê¤¤¡¢ÀäÂÐ¶Ë·º¡£»à·º¤·¤«¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é°ì¿³¤Ç»à·ºÈ½·è¤¬½Ð¤ì¤Ð¤½¤Î¤Þ¤Þ»à·º¤Ë¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦ÀäÂÐÅª¤ËÁá¤¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤À¤Ã¤¿¡×
»ö·ï¤ÏÅö½é¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤È¤·¤Æ½èÍý¤µ¤ì¤¿¡£ÊÝ¸±¤ÇÁòµ·ÈñÍÑ¤Ê¤É¤ò¤Þ¤«¤Ê¤¤¡¢¡ÖÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÄ¹Ã«Àî¤Ë¶â¤Þ¤ÇÂß¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·»¦¿Í»ö·ï¤ÈÊ¬¤«¤êÊÝ¸±¤Ï¼è¤ê¾Ã¤·¤È¤Ê¤ë¡£¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÂ¿³Û¤Î¼Ú¶â¤òÈï¤ê¡¢²áÏ«¤Ë¤è¤ëÉÔÃí°Õ¤Çºî¶ÈÃæ¤ËÌô»Ø¤òÀÚÃÇ¡£ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ç¾Â´Ãæ¤ÇÅÝ¤ì¤¿¡£
ºÛÈ½¤Ï°ì¿³¤âÆó¿³¤â»à·ºÈ½·è¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤ê¤ãÁþ¤¤¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£µö¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤Ç¤âº£¤Þ¤Ç¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢»à·ºÈ½·è¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¾Ê¬°Ê¾å¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÇÏª¡£È½·è¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤Ç¿´¶¤ËÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö»à·º¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¸«¸þ¤¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿Ä¹Ã«Àî¤«¤é¤ÎÉõ½ñ¤ò³«¤¯¡£¤½¤³¤ËÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ïµö¤·¤ò¸ð¤¦¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£
¼Õºá¤òÄ¾ÀÜ¼õ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦·»¤Î»×¤¤
¤½¤·¤ÆÆó¿³¤Î»à·ºÈ½·è¤«¤é£¶Ç¯¸å¡¢¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¹´ÃÖ½ê¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¡£¼Õºá¤òÄ¾ÀÜ¼õ¤±¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤¼Äï¤¬»¦¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ÅÜ¤ê¤òÄ¹Ã«Àî¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
½é¤á¤Æ¤ÎÌÌ²ñ¤Ï20Ê¬¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¼«¿È¤Î¿´¶¤ò²þ¤á¤ÆÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡ÖÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç¡Ø¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¡ÊÄ¹Ã«Àî¤¬¡Ë¸À¤Ã¤¿¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤«¤éË¡Äî¤Ç¤â°ìÅÙ¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ¾¤ËÊ¹¤±¤¿¡£¤½¤ê¤ã¤¢Ê¢Î©¤¿¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êµö¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê¸¶ÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¤½¤Î¸å¡¢ºÇ¹âºÛ¤Ç»à·º¤¬³ÎÄê¡£¹´ÃÖ½ê¤Îµ¬Â§¤ÇÄ¹Ã«Àî¤È²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÌÌ²ñ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï·×4²ó¤À¤Ã¤¿¡£
¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÄ¹Ã«Àî¤ÈÌÌ²ñ¤ò½Å¤Í¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢À¸¤¤Æºá¤ò½þ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ2001Ç¯4·î¤Ë¤ÏË¡Ì³Âç¿Ã¤Ë½è·º¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤¤½Ð¤ë¡£¤·¤«¤·³ð¤ï¤º¡¢È¾Ç¯¸å¤Ë»à·º¤¬¼¹¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖËÜÆü¡¢»à·º¼¹¹Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¸¤¤Æºá¤ò½þ¤¦¤³¤È¤òÀÚ¤Ë¤ªË¾¤ß²¼¤µ¤Ã¤¿Àµ¼£ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¤´´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤ÆËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤Ç¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÄ¹Ã«Àî¤¬»Ä¤·¤¿°ä½ñ¡Ë
£µÅÙÌÜ¤ÎÌÌ²ñ¤Ï´½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤¬¸«¤¿¤Î¤Ï»à·º¤Î¸½¼Â¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î»à·º¤Î¼¹¹Ô¤Ç¡¢¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤Ï ¡ÈÌÜÉ¸¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡É¤ò¼º¤¤¡¢¥¬¥¯¥Ã¤È¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤³¤ÎÌîÏº¤È¤¤¤¦»×¤¤¤âÈà¤¬¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö»à¤ó¤Ç½þ¤¦¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÁ´¤¯¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡£¿È¤ò»ý¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Ä¹Ã«Àî¤Î½è·º¤«¤é£¶Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤â¡¢¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤Ï»à·º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤ÆÀßÎ©¤·¤¿¤Î¤¬»ÔÌ±ÃÄÂÎOcean¡£¡ÖÈÈºá¤Î²Ã³²¼Ô¤ÈÈï³²¼Ô¤¬ÂÐÏÃ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²¿¤«¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤Î¤³¤È¤À¡£
¤³¤³¤«¤é¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢»à·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿Èï¹ð¤¿¤Á¤È¤ÎÌÌ²ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¿Í¤¬¡¢1994Ç¯¤Ë´ôÉì¸©¤Ê¤É¤Ç4¿Í¤ò½¸ÃÄ¤ÇË½¹Ô¤·»¦³²¤·¤¿Åö»þ19ºÐ¤ÎÃË¤À¡£
Â©»Ò¤ò»¦¤µ¤ì¤¿Éã¡¦¹¾ºê¤µ¤ó
¤½¤ÎÃË¤Ë°ì¿ÍÂ©»Ò¡¦Àµ»Ë¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯19¡Ë¤ò»¦¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¹¾ºê¶³Ê¿¤µ¤ó¡£
¹¾ºê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ó¤ÊÏ¢Ãæ¤Ë¹¹À¸¤·¤Æ¤â¤é¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡Ø¤É¤ó¤Ê·º¤òË¾¤ß¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ø¶Ë·º¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢²Ã³²¼Ô¤Ø¤Î»à·º¤ò¶¯¤¯´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¹´ÃÖ½ê¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¼ê»æ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¡£
¡Ö¡ØÂç»ö¤ÊÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìÀ¸·üÌ¿¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò½þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é»ä¤Ï¡¢°Õ¸«ÄÄ½Ò¤Î»þ¤ËÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë½þ¤¦¤Î¡©¡Ù ¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ìä¤¤¤«¤±¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Î¼ê»æ¤Ë¤â²¿¤â½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ø¾¯Ç¯¤À¤«¤é»à·º¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Î¤â¤È¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤¤¤Ä¤âÌä¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£»à·º¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÎÎ¢¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î½þ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¤½¤ì°Ê³°¤Î¤â¤Î¤Ï²¿¤â¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¡Ê¹¾ºê¤µ¤ó¡Ë
Ocean¤Î¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¹´ÃÖ½ê¤ÎÃË¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¹¾ºê¤µ¤ó¤È¤ÎÌÌ²ñ¤Î¶¶ÅÏ¤·¤ò¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤¹¡£¥á¡¼¥ë¤ÇÏÃ¤¬¤·¤¿¤¤¤ÈÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¹¾ºê¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë¤Ï¶Á¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÊÖ¿®¤µ¤ì¤¿¥á¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ»ä¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼Ô¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»ÅÂÇ¤Á¤ÎÃæ¤Ç¶ì¤·¤ß¡¢Â©Àä¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤´Â¸¤¸¤Î¤Ï¤º¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡×¤ÈÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
°äÂ²¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¹Í¤¨¤ë¡Ö»à·º¡×
¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢»à·ºÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯¸À¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢ÈóÆñ¤Î¼ê»æ¤äÌµ¸ÀÅÅÏÃ¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¸ÉÆÈ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£²ÈÂ²¤â¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤òÍý²ò¤Ç¤¤º¡¢ºÊ¤È»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤Î¸µ¤òµî¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢¹¾ºê¤µ¤ó¤ÏÌ¿¤ÎÂº¤µ¤ò¶µ¤¨¤ëºÅ¤·¤Î±¿±Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤È¤Ï°ã¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç»à·º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨²Ã³²¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÌ¿¤Ï¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÌ¿¤ò»ä¤Ï¡Ø¤¯¤ì¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼Õ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢È¿¾Ê¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¡£¤³¤Î»ö¼Â¤Ï¾Ã¤¨¤ó¤À¤í¤¦¤È¡£
²¾¤Ë»à·ºÈ½·è¤¬½Ð¤¿¤é¤¤¤º¤ì¼¹¹Ô¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤³¤È¤â»ä¤¿¤Á¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤«¤é¤ÏÀ¸³¶¾Ã¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤âµö¤»¤ë¤Î¤«¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤½¤ó¤ÊÌäÂê¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤Ã¤¿¤é¡Øº£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤Î»à·º¤Ç¤¤¤¤¡Ù¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
°ëÃ«¤µ¤ó¡Ö£±¿Í¤ÎÈï³²¼Ô¤Ç¤Ï¡¢»à·º¤ÏËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
Ì¼¤ò»¦³²¤µ¤ì¤¿°ëÃ«¤µ¤ó¤Ï¡¢19²ó¤ËµÚ¤ÖºÛÈ½¤Ë½Ð¤ë¤¿¤á»Å»ö¤ò¼¤á¤¿¡£»ö·ï¸å¤Ï²È¤Ë¤³¤â¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢³°½Ð¤ÏºÛÈ½°Ê³°¤Ç¤Ï½µ¤Ë£²ÅÙ¤ÎÇã¤¤Êª¤À¤±¤À¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
»ö·ï¤«¤é£±Ç¯È¾·Ð¤Ã¤¿º¢¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò³«¤¤¤Æ¡¢»×¤¤½Ð¤ò¤Ê¤¾¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï²ÈÂ²3¿Í¤¬¤ª¾ë¤ÎÁ°¤ÇµÇ°»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤À¡£Íø·Ã¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤ÀÍÄ¤¤¡£¤·¤«¤·¤³¤Î¼Ì¿¿¤¬¡¢¡Ö¼ç¿Í¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÎºÇ¸å¤Î¼Ì¿¿¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£°ëÃ«¤µ¤ó¤ÎÉ×¤Ï¡¢Íø·Ã¤µ¤ó¤¬£±ºÐ¤Î»þ¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤â¡¢Íø·Ã¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸31ºÐ¤Î»þ¤À¤Ã¤¿¡£
2008Ç¯12·î¡¢Êì¤Ï½é¤á¤Æ¾Ú¸ÀÂæ¤ËÎ©¤ÁºÛÈ½Ä¹¤Ë¿Ò¤Í¤¿¡£
¡Ö£±¿Í¤ÎÈï³²¼Ô¤Ç¤Ï¡¢»à·º¤ÏËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤É¤ó¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
»à·º¤ò¾¡¤Á¼è¤êÆüËÜ¤ÎºÛÈ½¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢Êì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÌ¼¤ÎÀ¸¤¤¿¾Ú¤Ê¤Î¤À¡£
2009Ç¯2·î¤ÎÌ¾¸Å²°ÃÏºÛ¡¦ºÇ½ªÊÛÏÀ¤Ç¤Ï¡¢Àî´ßÈï¹ð¤ÈËÙÈï¹ð¤¬¡Ö¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤ò½é¤á¤Æ¸ý¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢°ëÃ«¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤½¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¶¯¤¤¸ýÄ´¤ÇµñÈÝ¡£
¤½¤·¤ÆÍâ£³·î¡¢¿ÀÅÄÈï¹ð¤ÈËÙÈï¹ð¤Ë»à·º¡¢Àî´ßÈï¹ð¤ËÌµ´üÄ¨Ìò¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÈ½·è¤Ë¡¢°ëÃ«¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Ê»à·ºÈ½·è¤¬¡ËÆó¿Í¤Ë½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¼¡¡¢´èÄ¥¤ì¤Ð¤â¤¦°ì¿Í¤â½Ð¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´õË¾¤Ï³Î¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Èï³²¼Ô¤Î°äÂ²¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¿É¤¤»×¤¤¤ò¤½¤Î¸å¤Ç¤â½Å¤Í¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¹ñÏ¢¤Ï2007Ç¯¡¢»à·º¤òÂ¸Â³¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤Ë½è·º¤ÎÄä»ß¤òµá¤á¤ë·èµÄ¤ò¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ï¤³¤ì¤òµñÈÝ¡£À¤³¦¤ÎÎ®¤ì¤ËÈ¿¤¹¤ëÆ°¤¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï8³ä¤¬»à·º¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÆüËÜ¹ñÌ±¤¬¤¤¤ë¡£
Á´¹ñ¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë»¦¿Í»ö·ï¤Ï¡¢ËèÇ¯¤ª¤è¤½1200·ï¡Ê2008Ç¯Åö»þ¡Ë¡£ºÛÈ½°÷À©ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢²æ¡¹¤¬»à·º¤ÎÈ½ÃÇ¤â¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÊÂè18²óFNS¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼Âç¾Þ¼õ¾ÞºîÉÊ ¡Øºá¤ÈÈ³ Ì¼¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿Êì Äï¤ò¼º¤Ã¤¿·» Â©»Ò¤ò»¦¤µ¤ì¤¿Éã¡Ù Åì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
ºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Ç»à·ºÈ½·è¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃÏºÛ¤Î¸øÈ½¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½ºß¡¢¤½¤ÎÈ½·è¤¬¹µÁÊ¿³¤ÇÇË´þ¤µ¤ì¤ë»öÎã¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£ºÛÈ½°÷ºÛÈ½À©ÅÙ¤¬³«»Ï¤µ¤ì10Ç¯°Ê¾å¤¬²á¤®¤¿º£¡¢¹ñÌ±¤È»ÊË¡¤Î´Ö¤ËÐªÎ¥¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿»à·ºÀ©ÅÙ¤ËÂÐ¤¹¤ëµÄÏÀ¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£2022Ç¯1·î31Æü¸½ºß¡¢¼ýÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³ÎÄê»à·º¼ü¤Ï107¿Í¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï2021Ç¯12·î21Æü¤Ë2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³ÎÄê»à·º¼ü3¿Í¤Î»à·º¤¬¼¹¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£