¥Ý¥ë¥Î½÷Í¥¤Î¸µÂåÍý¿ÍÍºá¡¡¥È¥é¥ó¥×»áË½ÏªËÜ¤ÎÊó½·º¾¼è
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯Ï¢Ë®ÃÏºÛ¤ÎÇæ¿³¤Ï4Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎ¤ÈÉÔÎÑ´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¤ÈÁÊ¤¨¤ë¥Ý¥ë¥Î½÷Í¥¥¹¥È¡¼¥ß¡¼¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¥º¤µ¤ó¤«¤éÃø½ñ¤ÎÊó½·Ìó30Ëü¥É¥ë¡ÊÌó3500Ëü±ß¡Ë¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢º¾µ½¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¸µÂåÍý¿Í¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¢¥Ù¥Ê¥Ã¥Æ¥£Èï¹ð¤ËÍºá¤ÎÉ¾·è¤ò½Ð¤·¤¿¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡µ¯ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ë¤È¥¢¥Ù¥Ê¥Ã¥Æ¥£Èï¹ð¤Ï¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¥º¤µ¤ó¤¬¥È¥é¥ó¥×»á¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤¤¤¿Ãø½ñ¤Î½ÐÈÇ¼Ò¤ËÂÐ¤·¡¢Ãø¼Ô¤Î°ÍÍê¤Î¤è¤¦¤Ëµ¶¤Ã¤ÆÊó½·¤ò¼«Ê¬¤Î¸ýºÂ¤Ë¿¶¤ê¹þ¤à¤è¤¦»Ø¼¨¤·¡¢¶âÁ¬¤òÃåÉþ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£Ìµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£