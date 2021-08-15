¥ß¥ë¥¯¤Ê¤Î¤ÏÊìÆý¤¬½Ð¤Ê¤¤¤«¤é!?¡¡°é»ùÃæ¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿Â¾¿Í¤Î¸ÀÆ°
°é»ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°Õ¸«¤òÌÜ¤Ë¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤ª¸ß¤¤¤Î°é»ù¤òÂº½Å¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤¦¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£º£²ó¤Ï¡Ö°é»ùÃæ¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿Â¾¿Í¤Î¸ÀÆ°¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
Î¤µ¢¤ê¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¼Â²È¤ËÌäÂê¤¬
¡Ö½Ð»º¤òÉ×ÉØ2¿Í¤Ç¾è¤êÀÚ¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢Î¤µ¢¤ê¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Ï¿ØÄË¥¿¥¯¥·¡¼¤â¤¢¤ë¤·¡¢¾å¤Î»Ò¤¬¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤½é»º¤À¤«¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¡£Î¾²È¤â30Ê¬¤¯¤é¤¤¤Îµ÷Î¥¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤éÏ¢Íí¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¡£»º¸å¤âÉ×¤¬2½µ´Ö°éµÙ¤ò¤È¤ë¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÊì¤¬µÙ¤ß¤ò¤È¤Ã¤ÆÇñ¤Þ¤ê¹þ¤ß¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£»ä¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢Î¤µ¢¤ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤Ç¤â¤¿¤¤¤Æ¤¤¡Ø¿Æ¤ÈÉÔÃç¤Ê¤Î!?¡Ù¤È¤«¡Ø¤½¤ó¤Ê¤Ë¼Â²È¥¥é¥¤!?¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤¢¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡Ø³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤Ë¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡Ù¤È¤Þ¤Ç¡Ä¡Ä¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤¦!?¡¡¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢¿Æ¤Ë¤â¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸å²ù¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê28ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¢¦ º£¤ÏÎ¤µ¢¤ê¤ò¤·¤Ê¤¤É×ÉØ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¡ÖÎ¤µ¢¤ê¤Ï¤¹¤ë¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿ÆÀ¤Âå¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ±À¤Âå¤Ç¤â¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡©¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Îµ¿Ìä¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢É×ÉØ¤Ç¶¨ÎÏ¤¹¤ëÁÇÅ¨¤Ê»Ñ¤Ë¡¢¤â¤¦¾¯¤·Íý²ò¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥Ï¡¼¥Í¥¹¤Ï¤«¤ï¤¤¤½¤¦
¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤ÏÊâ¤»Ï¤á¤ë¤Î¤¬Áá¤¯¤Æ¡£¸ÀÍÕ¤ÎÀ©»ß¤Ï¤¤«¤Ê¤¤¤±¤ÉÂÎ¤ÏÆ°¤¯¤«¤é¡¢Ê¿µ¤¤ÇÆ»Ï©¤ËÈô¤Ó½Ð¤¹¤·¡¢¼Ö¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¤¯¤»¼ê¤Ï·Ò¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢³°½Ð¤¬ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ç¡£²¼¤Î»Ò¤òÇ¥¿±Ãæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤ê¡¢ÒôÓÍ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Ê¤¤¤«¤é¥Ï¡¼¥Í¥¹¤ò¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¤½¤ì¤ò3¿Í°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëÍ§Ã£¤ËÏÃ¤¹¤È¡Ø¤¨¡¢¼ê¤ò·Ò¤²¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡Ù¡Ø¥Ú¥Ã¥È¤ß¤¿¤¤¤Ç¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡Ä¡Ä¡£¤¢¡¼Íý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤ó¤À¡¢¤È½ý¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢3¿Í°é¤Æ¤Æ¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡ª¡¡¤È³ä¤êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤è¤ê²æ¤¬»Ò¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ëÊý¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ê29ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¢¦ ¤ªÍ§Ã£¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¤Ã¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿»Ò¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¼ê¤ò·Ò¤°¡×¤È¤¤¤¦´ÊÃ±¤½¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤¬°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤è¤¯Ê¹¤¯ÏÃ¤Ç¤¹¡£°ì»þ´ü¤À¤±¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¿Æ¤Ï»Ò¤É¤â¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬»à¤Ç¤¹¡£¥Ï¡¼¥Í¥¹Âç»¿À®¤Ç¤¹¤è¡ª
¥ß¥ë¥¯¤Ê¤Î¤ÏÊìÆý¤¬½Ð¤Ê¤¤¤«¤é
¡Ö»ä¤ÏÊìÆý¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º®¹ç¡ÊÊìÆý¤È¥ß¥ë¥¯¤ÎÎ¾Êý¡Ë´õË¾¤ÇºÇ½é¤«¤éÄ´À°¤·¤Æ¥ß¥ë¥¯¤âÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊìÆý¤ÏÂ¤ê¤ë¤±¤É¡¢º®¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£
¤Ç¤âÄÁ¤·¤¤¤Î¤«¡¢Ê¹¤«¤ì¤Æ¡Øº®¹ç¡Ù¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢¡ØÊìÆý¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤è¤Í¡Ù¤È¤«¡ØÊìÆý¤À¤±¤Ç¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Í¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£À¤¤ÎÃæ¤¬ÊìÆý¿ä¾©¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î·è¤á¤Ä¤±¤¬¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¡£ÅÓÃæ¤«¤é¡Ø¼«Ê¬¤Î´õË¾¤Ç¤½¤¦¤·¤¿¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ØÊìÆý¤ò¤¢¤²¤¿¤¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤ÇÍý²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬Èá¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê33ºÐ¡¦½÷À¡Ë
¢¦ ¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¥ß¥ë¥¯¤¬¤¤¤¤¤È¸À¤ï¤ì¡¢º£¤ÏÊìÆý¤¬¤¤¤¤¤È¸À¤ï¤ì¡Ä¡Ä¡£¥ß¥ë¥¯¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Þ¥Þ¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¤â»Ò¤É¤â¤Î¿©»ö¤Ï³ÎÊÝ¤µ¤ì¤ë¤·¡¢¥Ñ¥Ñ¤â¥ß¥ë¥¯¤ò¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤·¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
¤½¤ó¤ÊÉ®¼Ô¤â¼«¤é´õË¾¤·¤Æº®¹ç¤Ë¤·¤¿ÇÉ¡£»Ò¤É¤â¤¬À¸¸å3¤«·î¤Î¤È¤¤Ë¼«¿È¤¬µßµÞ¼Ö¤Ç±¿¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡¢½èÃÖ¤Î´Ö»Ò¤É¤â¤Ë²ñ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿´Äì¥ß¥ë¥¯¤ò°û¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£