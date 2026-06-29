「もう完全に冷めてて」探偵の浮気調査でベビーシッターとの不倫が発覚。言い逃れできず土下座する夫に妻が下した決断

PIO探偵事務所が、「【浮気調査】我が子の前で…ベビーシッター不倫｜PIO探偵事務所」と題した動画を公開した。動画では、3歳の娘の何気ない発言から発覚した、夫とベビーシッターの不倫疑惑に関する調査の全貌とその結末が収められている。依頼者である妻が「完全に冷めてて」と語る、痛快な事後報告まで目が離せない内容となっている。



事の発端は、仕事復帰した妻に代わって育児をサポートするために雇った20代のベビーシッターと、在宅勤務の夫との関係だった。ある日、3歳の娘が「〇〇ちゃんとパパが手を繋いでいた」「ママとパパがするみたいな感じ」と発言。不審に思った妻が夫に問い詰めるも否定されたため、探偵に調査を依頼することになった。



探偵による尾行調査の結果、夫とベビーシッターが駅で待ち合わせ、映画館へ向かう様子が確認された。映画鑑賞後、距離を縮めた二人はそのままホテル街へと歩き出し、ラブホテルに入っていく決定的な瞬間がカメラに収められていた。



後日、探偵から報告動画を見せられた妻は「最悪ですね」と絶句。不妊治療の末にようやく授かった娘の前で裏切り行為に及んでいた夫に対し、「ショックより頭にきてて」と怒りを露わにし、きっぱりと離婚を決意する様子が映し出された。



調査から4ヶ月後、妻から探偵へ事後報告の連絡が入る。報告書を突きつけられた夫は、初めは人違いだとシラを切ったものの、言い逃れできない証拠を前にその場で崩れ落ち、「別れないでほしい」と大泣きしながら土下座したという。しかし妻の意思は固く、慰謝料と親権を獲得し、無事に離婚が成立したことが報告された。探偵の確かな調査力と、妻の毅然とした態度が招いた完全勝利の結末である。