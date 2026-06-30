「実は間違っている？」不倫リピート妻との話し合いで夫がやりがちな絶対NGな質問
不倫解決カウンセラー・河村陽子が自身のYouTubeチャンネルで「【超有料級！】不倫を繰り返す妻との話し合いを間違うと夫婦崩壊になる＃浮気＃不倫＃夫婦問題」と題した動画を公開した。動画では、不倫を繰り返す妻との話し合いにおいて、関係修復に向けた正しいアプローチ方法と夫が陥りがちな失敗について解説している。
河村は冒頭、「不倫してる妻と不倫夫との話し合いというのは、全くの別物」であると指摘。妻の不倫によって家庭崩壊の危機に瀕している夫に向け、話し合いの順序を正しく理解することの重要性を説いた。しかし、頭で手順のイメージができたからといって、すぐに話し合いに臨むのは「NG」だと警告する。「知ってるとできるは違う」と忠告し、イメージ通りに実践することの難しさと、入念な準備の必要性を強調した。
具体的な対話の手順として紹介された「ステップ3」では、「過去より『今の気持ち』を聞く」というポイントが挙げられた。妻の不倫に直面した夫は、つい「なぜお前は不倫をしたんだ」「子供を置いてまでその男と会いに行く理由は何だったんだ」と、過去の行動や理由を激しく問い詰めてしまいがちだ。しかし河村によれば、そうして過去のことを聞いても、妻が本音や正しい答えを言うことはないため、「過去なんか本当どうでもいい」と切り捨てる。
本当に大切なのは過去の追求ではなく、現在の心境に目を向けることだという。「今どう感じてる？」「子供たちに対してこれからどうしていこうと思ってる？」といった、今現在の気持ちや未来に向けた質問を投げかけることが鍵となる。河村は「今現在から未来の話の質問しか絶対にしないでください」と強く呼びかけ、過去に固執する姿勢を改めるよう促した。
続く「ステップ4」では、妻の「寂しさや孤独感を引き出す」ことが重要だと言及された。過去の過ちを一方的に責め立てるのではなく、現在の気持ちに寄り添い、未来へ向けた建設的な対話を行うこと。カウンセラーが提唱するこの手法を取り入れることで、こじれた感情の糸を解きほぐし、危機的な状況にある夫婦関係の再構築に向けた道筋を見出すことができるだろう。
河村は冒頭、「不倫してる妻と不倫夫との話し合いというのは、全くの別物」であると指摘。妻の不倫によって家庭崩壊の危機に瀕している夫に向け、話し合いの順序を正しく理解することの重要性を説いた。しかし、頭で手順のイメージができたからといって、すぐに話し合いに臨むのは「NG」だと警告する。「知ってるとできるは違う」と忠告し、イメージ通りに実践することの難しさと、入念な準備の必要性を強調した。
具体的な対話の手順として紹介された「ステップ3」では、「過去より『今の気持ち』を聞く」というポイントが挙げられた。妻の不倫に直面した夫は、つい「なぜお前は不倫をしたんだ」「子供を置いてまでその男と会いに行く理由は何だったんだ」と、過去の行動や理由を激しく問い詰めてしまいがちだ。しかし河村によれば、そうして過去のことを聞いても、妻が本音や正しい答えを言うことはないため、「過去なんか本当どうでもいい」と切り捨てる。
本当に大切なのは過去の追求ではなく、現在の心境に目を向けることだという。「今どう感じてる？」「子供たちに対してこれからどうしていこうと思ってる？」といった、今現在の気持ちや未来に向けた質問を投げかけることが鍵となる。河村は「今現在から未来の話の質問しか絶対にしないでください」と強く呼びかけ、過去に固執する姿勢を改めるよう促した。
続く「ステップ4」では、妻の「寂しさや孤独感を引き出す」ことが重要だと言及された。過去の過ちを一方的に責め立てるのではなく、現在の気持ちに寄り添い、未来へ向けた建設的な対話を行うこと。カウンセラーが提唱するこの手法を取り入れることで、こじれた感情の糸を解きほぐし、危機的な状況にある夫婦関係の再構築に向けた道筋を見出すことができるだろう。
YouTubeの動画内容
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