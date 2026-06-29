登校拒否、高校中退…元『渡鬼』子役の私が陥っていた“絶望期”。フリーター生活で見つけた「自分にはなまるをあげる」生き方とは
橋田壽賀子脚本の人気長寿ドラマシリーズ『渡る世間は鬼ばかり』（TBS系）で10歳から12年間、“加津ちゃん”こと野々下加津役を演じていた宇野なおみさん（36歳）。かつて“天才子役”と呼ばれた宇野さんは現在、フリーライター、エッセイストとして活動中です。
そんな宇野さんが30代女性として等身大の思い、ちょっとズッコケな日常をお届けするエッセイ連載。今回は「メンタルの飼いならし方」について綴ります（以下、宇野さんによる寄稿）。
◆今でこそ元気だけど…本質は落ち込みやすくネガティブ
マルつけされたプリントに「はなまる」がついていると嬉しくなかったですか？
それはきっと、今も同じはず。
皆様、ごきげんよう、最近20年来の友人とさらに仲良くなりつつある宇野なおみです。体調を崩してのたうち回ったり、デカい落とし物を連発したりと、後厄にもほどがあるだろうという日々ですが、なんとか元気にくるくる回りながら生きております。
今でこそ元気！ やる気！ 熟睡！ メンタル強め！ という感じのわたくしですが、実は昔は大変繊細でした。いえ、自認としては未だ傷つきやすいガラスハートですけれども、「お前のメンタルは極太」とよく言われるもので……。ごくぶと、て油性マジックじゃあるまいし。
私の本質は落ち込みやすく、ネガティブ。昔はよく登校拒否をして、母と学校を困らせておりました。高校も中退者ですしね。
今回は、落ち込みメンタルをどう「飼いならしているか」のお話です。
◆元子役の”全能感”から”絶望感”への悲しき転身
昔むかし、幼きわたくしは、根拠のない全能感に満ちておりました。前回、子役デビューの話をしましたけれども、 芝居を始めたことでそれは顕著になりました。
セリフも動きもすぐ覚えられる。理解力が高かったので 、修正にも対応しやすかったですし、空想の翼がばっさばさしていたので、アイデアもそこそこ試せます。
おかげさまでのびのび過ごしていた子どもでした。子役時代のことを書くにあたって写真を掘り返したのですが、どれもこれも幸せいっぱい！ という顔をしております。
さて、そんなんを平成初期〜中期の公立小学校に置いてみますと……どうにも馴染まない。
団体行動を乱すタイプではないのですが、そもそも発想が人とずれているし、マイペース。学校になじみ切れないという、子役あるあるもしっかり経験しているんですよ。
IKEAの家具を組み立てるとき、ネジのサイズが微妙に違うと穴もネジも痛むでしょう？ あんな感じです。
高学年になり、渡鬼の放送で出番が増えてきたころだったでしょうか、急に人の目が怖くなり、自己否定、絶望感のターンに入ります。
おりしも周りは思春期の時期、「同年代より先に大人の世界に入ったものの、当人は本の虫」だった私は、学校という世界では微妙な異物だったのです。モンスターでもなければ、救世主でもヒロインでもない。
今思うと、たいしたことじゃなかった。自己研鑽のもと、性格や行動の改善を試みればよいものを、本来がめんどくさがり属ナマケモノ科。くじけて学校に行かなくなる、というサイクルをしばしば起こしていたわけです。
◆外に出さなければ自認はオスカルでも問題ない
そんな「異物感」を抱えたまま大学生、20代、就職をしないまま留学し、帰国。フリーランスという名のフリーター生活を送る中、ふと、「あれ、周りの目ってそこまで気にしなくていいのか」と思うようになりました。
もちろん、褒められたら、好かれたら嬉しいです。でも、無理はしょせん続かない。非人道的行為や、悪意ある行動をしない、善き人でいるように努めることはできても、人様の評価をどうこうはできない。
そんな宇野さんが30代女性として等身大の思い、ちょっとズッコケな日常をお届けするエッセイ連載。今回は「メンタルの飼いならし方」について綴ります（以下、宇野さんによる寄稿）。
◆今でこそ元気だけど…本質は落ち込みやすくネガティブ
それはきっと、今も同じはず。
皆様、ごきげんよう、最近20年来の友人とさらに仲良くなりつつある宇野なおみです。体調を崩してのたうち回ったり、デカい落とし物を連発したりと、後厄にもほどがあるだろうという日々ですが、なんとか元気にくるくる回りながら生きております。
今でこそ元気！ やる気！ 熟睡！ メンタル強め！ という感じのわたくしですが、実は昔は大変繊細でした。いえ、自認としては未だ傷つきやすいガラスハートですけれども、「お前のメンタルは極太」とよく言われるもので……。ごくぶと、て油性マジックじゃあるまいし。
私の本質は落ち込みやすく、ネガティブ。昔はよく登校拒否をして、母と学校を困らせておりました。高校も中退者ですしね。
今回は、落ち込みメンタルをどう「飼いならしているか」のお話です。
◆元子役の”全能感”から”絶望感”への悲しき転身
昔むかし、幼きわたくしは、根拠のない全能感に満ちておりました。前回、子役デビューの話をしましたけれども、 芝居を始めたことでそれは顕著になりました。
セリフも動きもすぐ覚えられる。理解力が高かったので 、修正にも対応しやすかったですし、空想の翼がばっさばさしていたので、アイデアもそこそこ試せます。
おかげさまでのびのび過ごしていた子どもでした。子役時代のことを書くにあたって写真を掘り返したのですが、どれもこれも幸せいっぱい！ という顔をしております。
さて、そんなんを平成初期〜中期の公立小学校に置いてみますと……どうにも馴染まない。
団体行動を乱すタイプではないのですが、そもそも発想が人とずれているし、マイペース。学校になじみ切れないという、子役あるあるもしっかり経験しているんですよ。
IKEAの家具を組み立てるとき、ネジのサイズが微妙に違うと穴もネジも痛むでしょう？ あんな感じです。
高学年になり、渡鬼の放送で出番が増えてきたころだったでしょうか、急に人の目が怖くなり、自己否定、絶望感のターンに入ります。
おりしも周りは思春期の時期、「同年代より先に大人の世界に入ったものの、当人は本の虫」だった私は、学校という世界では微妙な異物だったのです。モンスターでもなければ、救世主でもヒロインでもない。
今思うと、たいしたことじゃなかった。自己研鑽のもと、性格や行動の改善を試みればよいものを、本来がめんどくさがり属ナマケモノ科。くじけて学校に行かなくなる、というサイクルをしばしば起こしていたわけです。
◆外に出さなければ自認はオスカルでも問題ない
そんな「異物感」を抱えたまま大学生、20代、就職をしないまま留学し、帰国。フリーランスという名のフリーター生活を送る中、ふと、「あれ、周りの目ってそこまで気にしなくていいのか」と思うようになりました。
もちろん、褒められたら、好かれたら嬉しいです。でも、無理はしょせん続かない。非人道的行為や、悪意ある行動をしない、善き人でいるように努めることはできても、人様の評価をどうこうはできない。