“元AKB48”峯岸みなみ、元アイドルの切実な恋愛事情を告白「卒業後、幸せになれない」 “元モーニング娘。”生田衣梨奈も共感
ABEMAは、オリジナル恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド Season7』の事前特別番組「今年もシャッフルアイランドの夏が来たぞ!SP」を6月30日午後9時より放送した。
【番組カット】キザなロマンチストが猛アプローチを仕掛けるシーン
同番組は、『シャッフルアイランド Season7』スタジオMCのニューヨーク・屋敷裕政、峯岸みなみ、ゆきぽよ、鈴木福に加え、スタジオゲストとしてGENERATIONS・数原龍友、小宮璃央、お笑いコンビ・レインボーのジャンボたかお、モーニング娘。OGの生田衣梨奈、重盛さと美、なえなのが出演。「男子会」「女子会」に分かれ、過去シーズンの名シーン振り返りや赤裸々な恋愛トークで大盛り上がりとなった。
男子会では、前シーズン『シャッフルアイランド Season6』にてキザなロマンチスト・りくがまいかに猛アプローチを仕掛けるシーンを振り返ったことから、意中の女性へのアプローチ方法で大盛り上がり。
小宮が「地方にいたら地方にも会いに行っちゃう」と行動派な一面を見せる中、“シャッフルアイランドガチ勢”の数原は「僕は音楽かな」「花が浮いたお風呂にギターを持ち込んで…」「女の子の上からギターいって」とロマンチックすぎる妄想恋愛テクニックを披露。屋敷から「シャッフルアイランドの作者やん」とツッコミが入り、スタジオは大きな笑いに包まれた。
さらに前シーズン『シャッフルアイランド Season6』のだいすけをめぐるもも＆みれいの恋の三角関係など、複雑な恋愛模様を見た流れから、モーニング娘。OGの生田に対して、AKB48出身の峯岸が「アイドルってなかなか幸せになれないんだよね、卒業後ね」と元アイドルならではの切実な本音を吐露する場面も。「すごい比べられる競争社会で生きてきたから、自分に自信がなくて尽くしちゃうみたいな」と語る峯岸の深い自己分析に、生田も「尽くしちゃうことが一番多い」と深く共感していた。
番組後半では、『シャッフルアイランド』おなじみの、シルエット写真＆プロフィールだけで好みの異性を選ぶ“シルエットタイム”を開催。果たしてスタジオメンバーの推しメンは。さらに、Season7メンバーの意気込みインタビューも初解禁した。
『シャッフルアイランド』は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替わって）”していかなければならない」というルールのもと、島間をメンバーが“シャッフル”しながら本能のままに恋愛をしていく、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。
2021年に初回シーズンを放送し、シーズン7を迎えた今シーズンは、タイ・サムイ島を舞台に、南国ムードあふれるロケーションの中で、本能や欲望をむき出しにした本気の恋が加速していく。予測不能な出会いと別れを繰り返すなか、嫉妬や駆け引きが交錯する恋愛模様が見どころとなる。
【番組カット】キザなロマンチストが猛アプローチを仕掛けるシーン
同番組は、『シャッフルアイランド Season7』スタジオMCのニューヨーク・屋敷裕政、峯岸みなみ、ゆきぽよ、鈴木福に加え、スタジオゲストとしてGENERATIONS・数原龍友、小宮璃央、お笑いコンビ・レインボーのジャンボたかお、モーニング娘。OGの生田衣梨奈、重盛さと美、なえなのが出演。「男子会」「女子会」に分かれ、過去シーズンの名シーン振り返りや赤裸々な恋愛トークで大盛り上がりとなった。
小宮が「地方にいたら地方にも会いに行っちゃう」と行動派な一面を見せる中、“シャッフルアイランドガチ勢”の数原は「僕は音楽かな」「花が浮いたお風呂にギターを持ち込んで…」「女の子の上からギターいって」とロマンチックすぎる妄想恋愛テクニックを披露。屋敷から「シャッフルアイランドの作者やん」とツッコミが入り、スタジオは大きな笑いに包まれた。
さらに前シーズン『シャッフルアイランド Season6』のだいすけをめぐるもも＆みれいの恋の三角関係など、複雑な恋愛模様を見た流れから、モーニング娘。OGの生田に対して、AKB48出身の峯岸が「アイドルってなかなか幸せになれないんだよね、卒業後ね」と元アイドルならではの切実な本音を吐露する場面も。「すごい比べられる競争社会で生きてきたから、自分に自信がなくて尽くしちゃうみたいな」と語る峯岸の深い自己分析に、生田も「尽くしちゃうことが一番多い」と深く共感していた。
番組後半では、『シャッフルアイランド』おなじみの、シルエット写真＆プロフィールだけで好みの異性を選ぶ“シルエットタイム”を開催。果たしてスタジオメンバーの推しメンは。さらに、Season7メンバーの意気込みインタビューも初解禁した。
『シャッフルアイランド』は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替わって）”していかなければならない」というルールのもと、島間をメンバーが“シャッフル”しながら本能のままに恋愛をしていく、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー。
2021年に初回シーズンを放送し、シーズン7を迎えた今シーズンは、タイ・サムイ島を舞台に、南国ムードあふれるロケーションの中で、本能や欲望をむき出しにした本気の恋が加速していく。予測不能な出会いと別れを繰り返すなか、嫉妬や駆け引きが交錯する恋愛模様が見どころとなる。