かつてガンバ大阪の監督を務めたフレデリック・アントネッティ氏の妻であるヴェロニクが死去したと、彼がGMを務めるFCメスが発表した。

Le Président du FC Metz Bernard Serin, l’ensemble des dirigeants et du personnel du Club tiennent à adresser leurs plus sincères condoléances à Frédéric Antonetti, ses enfants, sa famille et ses proches.