12月20(金)に日米同時公開となる『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』。11月12日、奈良・東大寺にて「スター・ウォーズ」音楽奉納が行われ、映画音楽専門吹奏楽団「源-Minamoto-」による名曲メドレーが行われました。

京都・清水寺、京都・平等院鳳凰堂にと続いてきた『スター・ウォーズ』と日本の世界遺産コラボ。奈良の大仏様がいらっしゃる「東大寺」が堂々たるラストを飾りました!

演奏された曲目は「王座の間」「レイアのテーマ」「帝国のマーチ」「メインテーマ」。動画のフルサイズは後日ガジェット通信のYouTubeに公開します。

応援にかけつけてくれた、R2-D2、C-3PO、BB-8もノリノリッ!

シカたちもうっとり?!

公開まであと一ヶ月とちょっと! みんなでスター・ウォーズ気分を盛り上げましょう〜!

『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』

12月20日(金)全国ロードショー

