きょう19日(金)は、梅雨前線が九州付近で活動を強め、激しい雨が降っている所があります。九州は、あす20日(土)にかけて大雨となる恐れがあり、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に注意・警戒が必要です。

きょう19日(金) 夜にかけて九州の広い範囲で激しい雨

きょう19日(金)は、梅雨前線が九州付近で活動を強め、雷を伴った激しい雨が降っている所があります。

梅雨前線に伴う活発な雨雲は、九州付近を北上しています。

この雨雲の通過に伴い、九州は今夜(19日夜)にかけて雷を伴った激しい雨が降る所がある見込みです。

九州 20日(土)にかけて大雨に警戒 土砂災害などの危険度 急上昇の可能性も

梅雨前線は、あす20日(土)はいったん九州の北へ北上し、その後、再び南下してくる見込みです。

このため、九州には非常に湿った空気が流れ込んで繰り返し活発な雨雲が発生し、雷を伴った激しい雨や、滝のような非常に激しい雨が降り、大雨となる恐れがあります。



特に、活発な雨雲が同じような場所にかかり続けた場合は、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水・氾濫などの危険度が急激に高まる可能性もあり、十分な注意・警戒が必要です。

九州梅雨本番 来週23日(火)を中心に再び大雨の恐れ

梅雨前線は、あさって21日(日)にはいったん九州の南海上へ南下して活動を弱めますが、その後、再び九州付近へ北上して活動を強める見込みです。



九州は来週も梅雨空が続き、23日(火)ごろには、再び大雨となる恐れあります。



梅雨の最盛期から末期にあたる6月下旬から7月上旬は、九州で大雨災害が発生しやすい時期です。過去にも大雨災害が多くおこった時期であり、雨の降り方に警戒が必要です。



あらためて自宅周りにどういった危険があるのか、いざという時の安全な避難経路や避難場所はどこか、非常持ち出し品は準備できているかなどを確認し、備えを進めておきましょう。