12月1日、NHK大河ドラマ光る君へ』第46話「刀伊の入寇」が放送された。旅に出たまひろ（吉高由里子）は、亡き夫が赴任していた大宰府に向かい、そこで周明（松下洸平）と再会する。そんなとき、異国の海賊が壱岐や対馬を襲い、さらに九州にまで侵攻してくる。大宰府の長官である大宰権帥の藤原隆家（竜星涼）は、自らが陣頭に立ち海賊を撃退する--という話が展開した。「今回の実質的な主役は隆家でした。隆家は柄本佑さんが