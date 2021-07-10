V6が解散
『V6が解散』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2023年10月3日
2021年12月29日
2021年11月9日
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「覚えられる日」三宅健がV6解散を11月1日にした理由を語る
「みんなが悲しいって思う日が増えるのが嫌だなって思った」と説明
東スポWEB
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V6の解散ライブに異例の「3人の女性」も参加か 関係者もほぼ姿を見ず
メンバーの妻である宮沢りえ、宮崎あおい、瀬戸朝香の3人が来ていたという
女性自身
2021年11月8日
2021年11月4日
2021年11月2日
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解散翌日の岡田准一、昨日は眠れず 中居正広から贈られた靴で新たな船出
V6の解散コンサートから一夜明け、「昨日、さすがに寝られなくて」と告白
オリコンニュース
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V6が解散、森田剛はジャニーズを退所 次に退所が噂される2人
この日をもってメンバーの森田剛だけがジャニーズ事務所を退所
東スポWEB
2021年11月1日
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V6が幕張ライブをもって26年の歴史に幕 6人のあいさつ全文
26年の歴史に幕を下ろすにあたり、6人がファンに向けてメッセージ
オリコンニュース
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V6が解散 森田剛「僕は間違っていないと思うし、幸せでした」
森田剛は「惜しまれて最後を終われる」ことについてコメント
日刊スポーツ
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V6、幕張メッセで最終公演 大きくファンに手を振って会場を後に
デビューから26年を迎え、デビュー日でもある同日の公演で解散
東スポWEB
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「森田剛がV6をやらないのなら、俺もやらない」三宅健の深すぎる愛？
仲のいい森田剛が「役者だけでやっていきたい」と吐露するようになったため
文春オンライン
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26年の歴史に幕を下ろすV6 江戸川区の公園に「ブイロクの木」を寄贈
自然との共生施策などを実施する同区の活動に賛同したとのこと
マイナビニュース
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26年間の活動に幕 V6のメンバーにみのもんたがエール「初心を忘れないで」
1日の全国ツアー最終公演で26年間の活動に幕を閉じるV6のメンバーにエール
スポーツ報知