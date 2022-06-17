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ジョンリル・カシメロ
フィリピンのプロボクサー。1989年2月13日生まれ。現WBO世界バンタム級王者。世界3階級制覇王者。
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2024年11月17日
カシメロが現役引退を公表か 理由は井上尚弥「相手じゃないなら戦わない」
ココカラネクスト
11時26分
2024年10月13日
カシメロが開始20秒でダウン奪取し衝撃TKO勝ち、井上尚弥を挑発「カモン」
THE ANSWER
16時45分
2024年5月13日
井上尚弥と対戦予定も中止 ジョンリル・カシメロの現状に元トレーナー嘆き
J-CASTニュース
14時39分
2023年5月18日
井上尚弥にとって「一番やりにくい」相手は…具志堅用高氏の持論
J-CASTニュース
17時18分
2023年2月4日
カシメロが井上尚弥との再戦を希望 過去には無礼な発言を連発
THE ANSWER
12時12分
2022年6月20日
ドネアの父、ドネアとカシメロの対戦の可能性を否定「戦う意味はない」
J-CASTニュース
16時7分
2022年6月17日
カシメロ戦は「井上尚弥にとって利益がない」地元メディア辛辣
J-CASTニュース
14時59分